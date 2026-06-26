WM 2026: Türkei feiert versöhnlichen Abschied gegen USA dank Last-Minute-Sieg

ran Fußball DFB-Team - Neuer weist jede Schuld zurück: "Auf keinen Fall" Videoclip • 01:26 Min Link kopieren Teilen

Lange Gesichter bei den Hollywood-Stars: WM-Gastgeber USA hat vor dem Start der K.o.-Runde einen Stimmungsdämpfer kassiert. Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino verlor nach einer Mega-Rotation ihr sportlich bedeutungsloses drittes Gruppenspiel 2:3 (1:2) gegen die Türkei und verpasste eine makellose Gruppenphase. Die Türkei verabschiedete sich erhobenen Hauptes von ihrer ersten WM seit 24 Jahren.

Lange Gesichter bei den Hollywood-Stars: WM-Gastgeber USA hat vor dem Start der K.o.-Runde einen Stimmungsdämpfer kassiert. Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino verlor nach einer Mega-Rotation ihr sportlich bedeutungsloses drittes Gruppenspiel 2:3 (1:2) gegen die Türkei und verpasste eine makellose Gruppenphase. Die Türkei verabschiedete sich erhobenen Hauptes von ihrer ersten WM seit 24 Jahren. Vor den Augen der Hollywood-Stars Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Jessica Alba traf der eingewechselte Kaan Ayhan (90.+8) spät zum Sieg für die Türkei, die bereits vor der Partie ausgeschieden war. Die weiteren türkischen Treffer erzielten Jungstar Arda Güler (10.) und Orkun Kökcü (31.). Für die ohne zahlreiche Leistungsträger angetretenen US-Amerikaner trafen Auston Trusty (3.) und Sebastian Berhalter (49.) im gigantischen SoFi Stadium in Los Angeles. Im Sechzehntelfinale treffen die USA am kommenden Mittwoch (Ortszeit) in Santa Clara auf Bosnien und Herzegowina um Schalke-Stürmer Edin Dzeko.

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