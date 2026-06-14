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WM 2026: Türkei gegen USA live im TV, Stream & Liveticker – alle Infos zum Gruppenfinale
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
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Videoclip • 02:39 Min
Für den Co-Gastgeber USA und die Türkei steht das entscheidende Gruppenfinale bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 an. In Gruppe D treffen die beiden Nationen im spektakulären Los-Angeles-Stadion aufeinander. ran.de liefert alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream, Anstoßzeit und zum Liveticker.
Spannung pur in der Gruppe D: Die USA wollen bei ihrer Heim-WM das Ticket für die K.o.-Phase sichern, doch im abschließenden Gruppenspiel wartet mit der Türkei ein harter Brocken. Für die türkische Nationalmannschaft, die sich über die europäischen Play-offs für das Turnier qualifizierte, ist es die erste Begegnung mit den USA bei einer Weltmeisterschaft.
Der Sieger der Gruppe D trifft im Sechzehntelfinale am 1. Juli auf einen Gruppendritten. Beide Teams werden also alles daransetzen, sich die bestmögliche Ausgangslage zu verschaffen.
Türkei vs. USA live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Freitag, 26. Juni 2026, 04:00 Uhr (MESZ) / Donnerstag, 25. Juni, 19:00 Uhr (Ortszeit)
Spielort: Los-Angeles-Stadion, Los Angeles (USA)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe D, 3. Spieltag
Wer überträgt Türkei – USA live im TV und Stream?
Fußballfans müssen sich für dieses Highlight den Wecker stellen: Aufgrund der Zeitverschiebung nach Nordamerika wird das Spiel in Deutschland am frühen Freitagmorgen um 04:00 Uhr angepfiffen.
Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV.
Das Spiel zwischen den USA und der Türkei gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden.
Kommende Livestreams auf Joyn
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WM 2026: Türkei vs. USA im Liveticker
Wer um 4 Uhr morgens nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann, bleibt trotzdem bestens informiert: Einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker zum Duell Türkei gegen USA gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Der Gegner im Check: Das sind die Teams
Die USA: Als Co-Gastgeber stehen die Amerikaner besonders im Fokus. Mit Stars wie Christian Pulisic und Weston McKennie sowie Talenten wie Folarin Balogun haben die USA eine schlagkräftige Truppe beisammen.
Die Türkei: Das Team hat in Europa eine harte Qualifikation hinter sich, ist aber hochmotiviert. Angeführt von Kapitän Hakan Çalhanoğlu und Real-Madrid-Juwel Arda Güler verfügt die Türkei über enorme spielerische Klasse im Mittelfeld.
Der Spielort: Das moderne Los-Angeles-Stadion (eröffnet 2020) ist normalerweise die Heimat der NFL-Teams Rams und Chargers und fasst über 70.000 Zuschauer. Ein echter Hexenkessel für dieses Gruppenfinale.
Türkei vs. USA im direkten Vergleich
Bei einer Weltmeisterschaft ist dieses Duell eine absolute Premiere. Bislang trafen beide Nationen erst viermal aufeinander – einmal beim Confederations Cup 2003 (2:1 für die Türkei) und dreimal in Testspielen. Die Bilanz ist völlig ausgeglichen: Zwei Siege für die USA, zwei Siege für die Türkei und ein Torverhältnis von 6:6. Das letzte Aufeinandertreffen in einem Freundschaftsspiel im Juni 2025 entschied die Türkei mit 2:1 für sich.
Der Spielort: Los-Angeles-Stadion
Das moderne Los-Angeles-Stadion (eröffnet 2020) ist normalerweise die Heimat des NFL-Teams Rams und Chargers und fasst über 70.000 Zuschauer. Ein echter Hexenkessel für dieses Gruppenfinale.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026
Austragungsorte: 16 Stadien
Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt
Finale: 19. Juli in New York/New Jersey
Teilnehmer: 48 Nationalteams
Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde
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