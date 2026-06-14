WM 2026: Türkei gegen USA live im TV, Stream & Liveticker – alle Infos zum Gruppenfinale

ran Fußball DFB-Team: Diesen Freiburg-Star muss Nagelsmann auf dem Zettel haben Videoclip • 02:39 Min Link kopieren Teilen

Für den Co-Gastgeber USA und die Türkei steht das entscheidende Gruppenfinale bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 an. In Gruppe D treffen die beiden Nationen im spektakulären Los-Angeles-Stadion aufeinander. ran.de liefert alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream, Anstoßzeit und zum Liveticker.

Spannung pur in der Gruppe D: Die USA wollen bei ihrer Heim-WM das Ticket für die K.o.-Phase sichern, doch im abschließenden Gruppenspiel wartet mit der Türkei ein harter Brocken. Für die türkische Nationalmannschaft, die sich über die europäischen Play-offs für das Turnier qualifizierte, ist es die erste Begegnung mit den USA bei einer Weltmeisterschaft. Der Sieger der Gruppe D trifft im Sechzehntelfinale am 1. Juli auf einen Gruppendritten. Beide Teams werden also alles daransetzen, sich die bestmögliche Ausgangslage zu verschaffen.

Türkei vs. USA live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß: Freitag, 26. Juni 2026, 04:00 Uhr (MESZ) / Donnerstag, 25. Juni, 19:00 Uhr (Ortszeit)

Spielort: Los-Angeles-Stadion, Los Angeles (USA)

Wettbewerb: WM 2026, Gruppe D, 3. Spieltag

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Wer überträgt Türkei – USA live im TV und Stream? Fußballfans müssen sich für dieses Highlight den Wecker stellen: Aufgrund der Zeitverschiebung nach Nordamerika wird das Spiel in Deutschland am frühen Freitagmorgen um 04:00 Uhr angepfiffen. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV. Das Spiel zwischen den USA und der Türkei gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden. WM 2026: Diese Spiele laufen exklusiv bei MagentaTV

WM 2026: Türkei vs. USA im Liveticker Wer um 4 Uhr morgens nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann, bleibt trotzdem bestens informiert: Einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker zum Duell Türkei gegen USA gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Der Gegner im Check: Das sind die Teams Die USA: Als Co-Gastgeber stehen die Amerikaner besonders im Fokus. Mit Stars wie Christian Pulisic und Weston McKennie sowie Talenten wie Folarin Balogun haben die USA eine schlagkräftige Truppe beisammen.

Die Türkei: Das Team hat in Europa eine harte Qualifikation hinter sich, ist aber hochmotiviert. Angeführt von Kapitän Hakan Çalhanoğlu und Real-Madrid-Juwel Arda Güler verfügt die Türkei über enorme spielerische Klasse im Mittelfeld.

Der Spielort: Das moderne Los-Angeles-Stadion (eröffnet 2020) ist normalerweise die Heimat der NFL-Teams Rams und Chargers und fasst über 70.000 Zuschauer. Ein echter Hexenkessel für dieses Gruppenfinale.

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Türkei vs. USA im direkten Vergleich Bei einer Weltmeisterschaft ist dieses Duell eine absolute Premiere. Bislang trafen beide Nationen erst viermal aufeinander – einmal beim Confederations Cup 2003 (2:1 für die Türkei) und dreimal in Testspielen. Die Bilanz ist völlig ausgeglichen: Zwei Siege für die USA, zwei Siege für die Türkei und ein Torverhältnis von 6:6. Das letzte Aufeinandertreffen in einem Freundschaftsspiel im Juni 2025 entschied die Türkei mit 2:1 für sich.

Der Spielort: Los-Angeles-Stadion Das moderne Los-Angeles-Stadion (eröffnet 2020) ist normalerweise die Heimat des NFL-Teams Rams und Chargers und fasst über 70.000 Zuschauer. Ein echter Hexenkessel für dieses Gruppenfinale.

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