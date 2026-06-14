ran Fußball Nach Vorgeschichte mit Davies und Kanada - das wünscht sich der FC Bayern Videoclip • 01:39 Min Link kopieren Teilen

Trotz Vertrags bis 2030 gilt der Kanadier offenbar nicht mehr als unverkäuflich. Für die Bayern wird ausgerechnet das Paket aus Gehalt, Bonuszahlungen und Verletzungen zum größten Hindernis für einen Abschied.

Sieben Jahre nach seinem Durchbruch beim FC Bayern gilt Alphonso Davies plötzlich als Verkaufskandidat. Verantwortlich dafür ist vor allem die Schieflage im Preis-Leistungs-Verhältnis. Das berichtet der "kicker". Mit einem kolportierten Jahresgehalt von 20 Millionen Euro zählt der Kanadier zu den Topverdienern beim Rekordmeister. Zu verdanken hat er das Sportvorstand Max Eberl, der ihm bei der Vertragsverlängerung im Februar 2025 einen Vertrag bis 2030 verschaffte. Hinzu kam laut Medienberichten ein üppiger Unterschriftsbonus von rund 20 Millionen Euro. Es war genau diese Entscheidung, die das Verhältnis zwischen Eberl und Ehrenpräsident Uli Hoeneß bis heute belasten soll.

Davies seit Vertragsverlängerung ständig verletzt Hätte Davies nach seiner Vertragsverlängerung wieder so aufgespielt wie in seinen besten Jahren, etwa 2020, als er maßgeblichen Anteil am Champions-League-Triumph hatte, wäre die Kritik vermutlich deutlich leiser ausgefallen. Doch es kam anders. Schon zum Zeitpunkt seiner Unterschrift hatte Davies seinen sportlichen Zenit bei den Bayern womöglich bereits überschritten. Nur wenige Wochen später erlitt er bei der kanadischen Nationalmannschaft einen Kreuzbandriss, verbunden mit einem Knorpelschaden. Neun Monate Pause waren die Folge. Und auch nach seiner Rückkehr im Dezember 2025 wurde der 25-Jährige immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Allein in den vergangenen zweieinhalb Jahren sammelte Davies sechs Muskelverletzungen und eben genannten Kreuzbandriss.

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Davies bei der WM noch nicht spielbereit Die Verletzungen sorgten zwischenzeitlich sogar für Ärger zwischen dem FC Bayern und dem kanadischen Verband. Nach seinem Kreuzbandriss im März 2025 warfen die Münchner dem Verband vor, nicht ausreichend auf den Gesundheitszustand des Nationalspielers geachtet zu haben. Aktuell ist Davies erneut wegen muskulärer Probleme außer Gefecht. Beim WM-Auftakt Kanadas gegen Bosnien (1:1) konnte der Außenverteidiger nur zusehen, woran sich vorerst wenig ändern dürfte.

Davies dürfte gehen, aber kaum einer kann ihn sich leisten Für die Bayern stellt sich deshalb eine unangenehme Frage: Was tun mit einem Topverdiener, der seinem Gehalt sportlich derzeit nicht gerecht werden kann? Mit Linksverteidiger Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt sollen sich die Münchner bereits weitgehend einig sein. Das kann durchaus als Fingerzeig verstanden werden, dass Davies den Verein bei einem passenden Angebot verlassen dürfte. Das Dilemma: Nur wenige Klubs wären überhaupt in der Lage, Davies' Gehalt zu stemmen. Und noch weniger dürften bereit sein, 20 Millionen Euro für einen Außenverteidiger mit einer derart langen Verletzungshistorie zu zahlen. Zum Vergleich: Nuno Mendes von Paris Saint-Germain, für viele der beste Linksverteidiger der Welt, verdient laut "kicker" geschätzt bis zu 14 Millionen Euro pro Jahr. Gut möglich also, dass die Bayern auf ihrem teuren Investment sitzen bleiben. In diesem Fall bleibt den Münchnern nur die Hoffnung, dass Davies endlich über einen längeren Zeitraum verletzungsfrei bleibt und sportlich wieder an jene Form anknüpft, die ihn einst zu einem der spektakulärsten Außenverteidiger Europas machte.

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