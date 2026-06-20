WM 2026 - Türkei ist raus! Paraguay siegt in wildem "Endspiel"

ran Fußball WM 2026: Zwayer mit Zeitspiel für USA! Fans reagieren auf Verletzung Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Früher Schock, keine Chance mehr auf die K.o.-Runde: Die Türkei muss nach der nächsten Schmach ihre WM-Träume vorzeitig begraben. Die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella unterlag Paraguay nach einem Blitztor von Matias Galarza (2.) trotz Überzahl in einem teils wilden "Endspiel", in dem mehrmals die Emotionen hochkochten, mit 0:1 (0:1). Das Gruppenfinale gegen die USA, die durch die türkische Niederlage als Gruppensieger feststehen, ist damit sportlich bedeutungslos.

Unfassbar! Die Türkei scheidet trotz 32 Torschüssen und 45 Minuten Überzahl ohne eigenes Tor aus. Gegen Paraguay sorgt das schnellste Tor des bisherigen Turniers (64 Sekunden) für den 0:1-Endstand. Galarza traf nach nur 64 Sekunden direkt ins türkische Herz und zerstörte die letzten Hoffnungen der so ambitionierten Mannschaft um Jungstar Arda Güler auf ein Weiterkommen. Dabei hatte Miguel Almiron den Südamerikanern einen Bärendienst erwiesen: Der Mittelfeldspieler hielt sich nach einer hitzigen Szene den Mund zu, als er in Richtung Mert Müldür einige Worte richtete - die neue Regel griff damit in Santa Clara erstmals, Almiron sah folgerichtig die Rote Karte nach Videobeweis (45.+3). Doch auch mit einem Mann mehr konnte die Türkei ihre Chancen nicht nutzen, im letzten Spiel gegen die USA besteht auch keine Chance mehr auf den dritten Platz in der Gruppe D. Bereits im Vorfeld der Partie waren in der Heimat hitzige Debatten entbrannt, das frühe Aus bei der dritten WM-Teilnahme des Landes dürfte diese erneut befeuern. Paraguay, WM-Viertelfinalist 2010 und zum ersten Mal seitdem wieder bei einer Endrunde dabei, kann hingegen weiter von der K.o.-Runde träumen und verhalf zugleich der USA zum frühzeitigen Gruppensieg.

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