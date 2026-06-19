WM 2026 - Türkei nach Blamage gegen Australien unter Druck: Endspiel gegen Paraguay?

:newstime Koné nach Brutalo-Foul vor Operation Videoclip • 01:27 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Türkei steht nach der Auftakt-Niederlage bei der WM sowohl medial als auch sportlich unter Druck. Hält das Team stand?

Das 0:0 zwischen Spanien und Kap Verde bei der WM 2026 dürfte die türkische Nationalmannschaft mit einem gewissen Maß an Dankbarkeit zur Kenntnis genommen haben. Denn rund 36 Stunden nach dem eigenen Auftakt gehörte der Titel für die größte Blamage des Turniers nicht mehr den Türken, sondern dem amtierenden Europameister. Selbstverständlich war die heimische Presse zu diesem Zeitpunkt auch so schon hart mit Arda Güler und Co. ins Gericht gegangen. "Wir haben Montella (Nationaltrainer Vincenzo Montella, Anm d. Red.) und die Spieler dieser Nationalmannschaft zu sehr aufgeblasen. Wir haben ihnen den Rücken gestärkt. Wir haben sie verwöhnt. 'Unsere Jungs, die Löwenjungs ...' Was haben unsere Jungs getan?", hatte etwa die Tageszeitung "Sabah" geschrieben.

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WM 2026: Türkei blamiert sich gegen Australien Tatsächlich hatten die "Jungs" am Sonntagmorgen (MESZ) einen ziemlich uninspirierten Auftritt gegen Australien hingelegt. Statt Güler, Kenan Yildiz oder Hakan Calhanoglu glänzten Bayern-Flop Nestory Irankunda und Connor Metcalfe vom Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli mit sehenswerten Toren. Am Ende stand so eine 0:2-Niederlage für die Türken, deren Kader mit 473,7 Millionen Euro den sechsfachen Marktwert des australischen Teams hat (Quelle: "transfermarkt.de"). Die Pleite war aber nicht nur aus emotionaler Sicht enttäuschend, sondern könnte auch sportlich zum Problem für das Land vom Bosporus werden: Das zweite Gruppenspiel gegen Paraguay (Samstag um 5:00 Uhr MESZ) ist quasi schon ein Endspiel. Holen die USA gegen Australien am Freitagabend (21:00 Uhr live auf Joyn) mindestens einen Punkt, heißt es für die Türkei gegen Paraguay: Verlieren verboten! Der Grund ist einfach: Da bei der WM bei Punktgleichheit nicht das Torverhältnis, sondern der direkte Vergleich zählt, würden die "Mond-Sterne" bei diesem Szenario schon vor dem dritten Spieltag als Gruppenletzter feststehen, da die USA zuvor Paraguay bezwungen hatten (4:1).

WM 2026: Türkei-Coach fordert "mehr Respekt" Dessen ist man sich auch in der türkischen Nationalmannschaft bewusst. Montella versuchte vor dem Duell mit Paraguay eine Wagenburgmentalität herzustellen und griff die Kritiker an. "Diese Mannschaft hat in den letzten drei Jahren großartige Ergebnisse erzielt, und ich finde, wir verdienen ein wenig mehr Respekt nach dem ersten Spiel, auch wenn wir es besser hätten machen können", ärgerte sich der Italiener. Zudem zeigte er sich vom Ausmaß des Unmuts in den Medien überrascht: "Wir haben dieses Spiel mit klarem Kopf vorbereitet, obwohl um uns herum so viel Chaos war. Ich beziehe mich nicht auf alle Medien, aber es gibt ein paar Individuen, die für Wirbel sorgen." Damit dürfte er auch auf seinen Amtsvorgänger Fatih Terim angespielt haben, der zwar zur Unterstützung für das Nationalteam aufgerufen hatte, dem aber hinterhergeschoben hatte, dass man "nach dem Turnier jeden zur Rechenschaft ziehen" könne.

WM 2026: Große Hoffnungen in der Türkei Was (wohl) beruhigend gemeint war, wurde prompt zum Bumerang für Terim. Verbandspräsident Ibrahim Haciosmanoglu antwortete auf die Aussagen mit kaum verhohlener Schärfe: "Wer jetzt über Schuldige spricht oder Andeutungen macht, trägt nicht zur Beruhigung der Situation bei." Ruhe hin oder her: Die türkische Öffentlichkeit dürfte ihrer Nationalmannschaft nicht so schnell verzeihen, sollte schon in der Gruppenphase Schluss sein. Einerseits, weil das Weiterkommen bei einer Weltmeisterschaft durch den neuen Modus vermeintlich noch nie so einfach war wie in diesem Jahr. Andererseits, weil die Hoffnungen, die in die Mannschaft gesetzt werden, gewaltig sind. Neben den üblichen Blöcken von verschiedenen Istanbuler Klubs sind neun Spieler dabei, die bei Vereinen aus den fünf großen europäischen Ligen unter Vertrag stehen und dort teilweise wichtige Rollen einnehmen.

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