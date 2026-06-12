ran Fußball WM 2026: DFB-Gruppe - Hummels überrascht mit stärkstem Gegner Videoclip • 01:45 Min Link kopieren Teilen

Der frühere Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat in seiner Rolle als TV-Experte die Trink- und Wasserpausen während der WM 2026 kritisiert.

Bei der WM 2026 gibt es aufgrund der teils sommerlichen Temperaturen in jeder Halbzeit eine vom Schiedsrichter angeordnete Trinkpause. Dazu hat sich nun Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger kritisch geäußert. "Diese Wasserpausen haben mich etwas gestört", erklärte Schweinsteiger in seiner Rolle als "ARD"-Experte. RB Leipzig trennt sich offenbar von Ole Werner - Ex-Bayern-Star soll übernehmen "Es sind ja nicht 40 Grad und auch keine Luftfeuchtigkeit bei 100 Prozent. Und dann mache die da Pausen", sagte der frühere Bayern-Star am Rande des Vorrundenspiels zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina (1:1) in Toronto.

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