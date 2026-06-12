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RB Leipzig trennt sich offenbar von Ole Werner - Ex-Bayern-Star soll übernehmen

Veröffentlicht:

von ran

ran Fußball

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Videoclip • 01:06 Min

Bei RB Leipzig kündigt sich offenbar ein Paukenschlag an. Trainer Ole Werner muss Medienberichten zufolge seinen Posten räumen, ein früherer Star des FC Bayern wird demnach sein Nachfolger.

RB Leipzig und Trainer Ole Werner gehen trotz einer erfolgreichen Saison samt Champions-League-Qualifikation offenbar getrennte Wege.

Wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet, soll der frühere Bundesligaprofi Martin Demichelis neuer Coach bei den Sachsen werden. Der 45-Jährige, der zwischen Sommer 2003 und Januar 2011 beim FC Bayern München gespielt hatte, steht noch bis 2028 bei RCD Mallorca unter Vertrag.

Allerdings verfügt der Argentinier über eine Ausstiegsklausel, die Leipzig ziehen werde. Demichelis hatte das Traineramt auf der Balearen-Insel erst im März übernommen, konnte den Abstieg in die zweite Liga aber nicht verhindern.

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Klopp und Mintzlaff nicht von Werner überzeugt

Zuletzt hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass Werner bei RB keine Zukunft mehr hat. Vor allem Global-Soccer-Chef Jürgen Klopp und Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff galten demnach als große Kritiker des früheren Trainers von Werder Bremen.

Wie "Sky" und "Bild" berichteten, waren die zwei mächtigen Männer im RB-Kosmos nicht von Werner überzeugt, trotz Platz drei in der Bundesliga. Demnach seien sie der Meinung gewesen, dass bei den Ergebnissen der Sachsen zu viel Zufall im Spiel gewesen sei.

Vor seiner Zeit auf Mallorca war Demichelis unter anderem Trainer beim mexikanischen Klub CF Monterrey und beim argentinischen Spitzenverein River Plate. Zwischen 2019 und 2022 trainierte er zudem zunächst die U19 und später die zweite Mannschaft des FC Bayern.

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