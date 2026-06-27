ran Fußball WM 2026: Platzt der Knoten? Völler hofft auf Wirtz, Musiala & Co. Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Vor dem Sechzehntelfinale gegen Paraguay zeigte sich DFB-Sportdirektor Rudi Völler gelassen. Im Gegensatz zum verlorenen Gruppenspiel gegen Ecuador verspricht er, dass das Auftreten der DFB-Elf "ganz anders" sein wird.

Rudi Völler kam, um die aufgewühlte Fußball-Seele zu streicheln. "Ich bin völlig beruhigt und relaxt, am Montag wird die Mannschaft alles reinhauen", versprach der DFB-Sportdirektor während seiner Pressekonferenz vor dem Sechzehntelfinale gegen Paraguay in Foxborough. WM 2026: Comeback von Manuel Neuer verpufft? Der Mythos ist nur noch ein Mythos Das verlorene letzte WM-Gruppenspiel gegen Ecuador (1:2) ist für Völler dabei keinerlei Maßstab. "Die Grundvoraussetzungen waren anders", betonte er. "Das war für Ecuador das Spiel der Spiele der letzten 20 oder 30 Jahre. Früher war das bei uns auch nicht viel besser, wenn man schon weiter war." Da wolle man "gerne gewinnen, aber dass ein paar Prozentpunkte fehlen, ist ganz normal". Dies werde am Montag "ganz anders sein. Da geht es ums Weiterkommen oder Nach-Hause-Fahren."

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