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Formel 1 in Spielberg jetzt live im TV, Livestream und im Ticker - Wer überträgt das Rennen in Österreich?

Aktualisiert:

von ran

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Formel 1: Lewis Hamilton mit Meilenstein! Fans feiern Sieg

Videoclip • 01:23 Min

Die Formel 1 fährt nach dem Rennen in Barcelona in Spielberg. Hier gibt es alle Informationen zum Grand Prix von Österreich.

Die Formel 1 ist in Europa angekommen! Nach Monaco und Barcelona gastiert die Königsklasse des Motorsports als Nächstes in Spielberg. Das Heimrennen von Red Bull ist der achte Große Preis der laufenden Saison.

In Barcelona wurden die Weichen neu gestellt: Antonellis Siegesserie wurde unterbrochen, Lewis Hamilton feierte mit Ferrari seinen Debütsieg und der amtierende Weltmeister Lando Norris kämpfte wieder mit um Top-Platzierungen.

In Spielberg wird sich weiter zeigen, was die neuen Updates der Teams können. Auch das lang ersehnte Update-Paket bei Red Bull soll rechtzeitig zum Heimrennen verbaut werden.

Formel 1 heute live - Großer Preis von Österreich: Wann startet der Spielberg-GP?

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Österreich-GP heute live: Wird die Formel 1 im Free-TV übertragen?

Der Spielberg-Grand-Prix wird nicht im Free-TV laufen. So ist jedenfalls der aktuelle Stand.

Das Wichtigste zur Formel 1

Formel 1 heute live in Spielberg: Wo läuft der Red-Bull-GP im Pay-TV?

Auch in der Saison 2026 liegen die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live und in voller Länge.

Ein kostenpflichtiges Abonnement ist jedoch Voraussetzung.

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Formel-1-Videos:

Großer Preis von Österreich: Wo läuft die Formel 1 heute im Livestream?

Sky bietet für Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen entweder über Sky Go oder WOW einen Livestream an. Ein kostenpflichtiges Sky- bzw. WOW-Abonnement ist erforderlich.

Großer Preis von Spielberg: Wo gibt es heute einen Liveticker zur Formel 1?

ran liefert wie gewohnt einen Liveticker. Hier werden alle Sessions vom ersten Training bis zum Rennen begleitet. Werft einfach einen Blick auf unsere Übersicht.

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