ran Fußball WM-Aus nach Elfmeter-Drama: DFB-Team blamiert sich gegen Paraguay Videoclip • 03:21 Min Link kopieren Teilen

Deutschland ist sensationell im Sechzehntelfinale an Paraguay gescheitert. Dafür ist nicht nur hierzulande die Kritik und Überraschung groß. So reagiert die internationale Presse auf Deutschlands K.o.

Die DFB-Elf kann auch bei der WM 2026 kein K.o.-Spiel gewinnen und scheidet nach einem unglücklichen Elfmeterschießen gegen Paraguay im Sechzehntelfinale aus. Damit hat nicht nur in Deutschland niemand gerechnet, auch die internationale Presse hat die Sensation überrascht - und kritisiert die DFB-Elf nach dem Scheitern deutlich. ran fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

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England Daily Mail: "Die bisher größte Überraschung des Turniers." The Sun: "Das Boot: Bundestrainer Julian Nagelsmann droht das Aus, nachdem Deutschland bei einer Weltmeisterschaft erstmals überhaupt im Elfmeterschießen – und nach drei Fehlschüssen – die Segel streichen musste." The Guardian: "Natürlich richtet sich die Aufmerksamkeit auf Deutschland, das zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft im Elfmeterschießen verloren hat, doch Paraguays Spielplan war makellos. Dies ist einer der größten Momente in der Geschichte des Landes." "Das hier ist nicht das Deutschland aus den Boomjahren der Eliteakademien. Aber sie sind besser als das. Jürgen Klopp hat das laufende Turnier gut gelaunt aus dem TV-Studio heraus genutzt, um über Nagelsmann zu urteilen, sich dafür zu entschuldigen, und insgesamt so zu tun, als würde er nicht mit großer Lust selbst gern mal den Job übernehmen. Diese Chance könnte direkt vor der Tür stehen. Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst, Jürgen." Mirror: "Auf Wiedersehen! Deutschland scheidet nach schockierender Niederlage aus. Die erste Niederlage nach Elfmeterschießen für Deutschland auf der größten Bühne."

Frankreich L'Équipe: "Es ist die bislang größte Überraschung des Turniers. Obwohl die Paraguayer während des gesamten Spiels in puncto Ballbesitz unterlegen waren, kämpften sie verbissen darum, die deutschen Pläne zu durchkreuzen. Unter großen Schwierigkeiten überstanden sie die Verlängerung und schafften es bis zum Elfmeterschießen. Dort wird Deutschland für seine fruchtlose Dominanz bestraft. Le Dauphiné: "Paraguay sorgt für eine Sensation und schaltet Deutschland aus. Die Deutschen enttäuschen bei ihrer dritten Weltmeisterschaft in Folge, während Paraguay sein erstes K.o.-Spiel gewinnt. Was für ein Erdbeben in Boston!"

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Italien Gazzetta dello Sport: "Flop Germania! Die Deutschen zeigten zwar eine leichte Verbesserung gegenüber 2018 und 2022, konnten aber den Erwartungen nicht gerecht werden." Tuttosport: "Die erste große Überraschung der Weltmeisterschaft 2026 ist das Ausscheiden Deutschlands." Corriere dello Sport: "Sensationell: Deutschland scheidet im Elfmeterschießen aus, Paraguay schafft das Kunststück und zieht ins Achtelfinale ein." DFB-Team: Deutschland ärgert sich über Schiedsrichter – die Stimmen nach dem Paraguay-Spiel

WM 2026: DFB-Team erleidet Debakel mit Julian Nagelsmann - Konsequenzen müssen folgen - Kommentar

Österreich Kronen-Zeitung: "WM-Aus! Deutschland verliert Elfmeter-Thriller. Paraguay sensationell, mit diesem Ergebnis hätten wohl die wenigsten gerechnet."

Schweiz Blick: "Aus, aus, aus, aus, die WM ist aus - zumindest für den Champion von 2014. Deutschland erlebt in Boston eine der bittersten Stunden seiner Fußball-Geschichte. Und dies gegen einen Gegner, der im Vorfeld noch als drittklassig bezeichnet wurde. Das Aus kommt ausgerechnet im Penaltyschießen, das bisher die deutsche Paradedisziplin an Weltmeisterschaften war. So weit hätte es aus deutscher Sicht allerdings gar nicht kommen müssen." Tages-Anzeiger: "Deutschland scheitert im Penalty-Schießen - und hadert mit dem VAR: Paraguay mauert sich gegen Deutschland ins Penaltyschießen – und gewinnt dieses, weil die deutschen Nerven flattern. Der Videoschiedsrichter sorgt für Gesprächsstoff."

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Spanien Marca: "Von Deutschland ist nichts mehr übrig. Nicht einmal im Elfmeterschießen. Die deutsche Mannschaft muss weitere vier Jahre warten, um ihrem Wappen einen weiteren Stern hinzuzufügen." As: "Historischer 'Paraguayazo'. Gill wird zur Legende, nachdem er die Elfmeter von Havertz und Woltemade sowie Tahs letzten Fehlschuss pariert hat. Dieses paraguayische Team ist historisch." Sport: "Paraguay sorgt für die erste große Überraschung der Weltmeisterschaft, indem es eine niedergeschlagene deutsche Mannschaft im Elfmeterschießen besiegt."

Paraguay Última Hora: "Im Elfmeterschießen schrieb Paraguay Geschichte und eliminierte Deutschland im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft. Nun wartet die Mannschaft auf den Sieger der Partie Frankreich gegen Schweden. Orlando Gill war der überragende Held des Spiels, da er zwei Elfmeter parierte." La Nación: "Eine heroische paraguayische Mannschaft, voller Mut und mit unbändigem Kampfgeist, getragen von der typisch guaranischen Leidenschaft, die sie in jedem Stadion auszeichnet, vollbrachte die Sensation: Sie warf den viermaligen Weltmeister Deutschland aus der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika und zog ins Achtelfinale ein. Torhüter Orlando Gill parierte im Elfmeterschießen zwei Strafstöße und wurde damit zu einem der Helden der Albirroja." ABC Color: "In einer Nacht voller Dramatik, heldenhafter Momente und bewundernswerter körperlicher Hingabe schrieb die paraguayische Fußballnationalmannschaft eines der glorreichsten Kapitel ihrer jüngeren Geschichte: Im Gillette Stadium warf sie Deutschland im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen aus dem Turnier." WM 2026: Elfmeter-Fehlschuss von Nick Woltemade logische Konsequenz - "Man hat ihn gefühlt gekillt"

USA New York Times/The Athletic: "Paraguay sorgte für eine der größten Überraschungen der jüngeren WM-Geschichte, indem es den viermaligen Weltmeister Deutschland die erste Niederlage in einem Elfmeterschießen bei diesem Turnier zufügte." USA Today: "In einem der bislang schockierendsten Ergebnisse der WM 2026 hat Paraguay Deutschland aus dem Turnier geworfen."