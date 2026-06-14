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WM 2026: Warum für Bayern München Ismael Saibaris Gala bei Marokko gegen Brasilien zur Unzeit kommt
Veröffentlicht:von Carolin Blüchel
ran Fußball
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Videoclip • 01:30 Min
Der FC Bayern steht bei Ismael Saibari kurz vor dem Ziel. Doch ausgerechnet auf der größten Bühne des Weltfußballs liefert der Marokkaner gegen Brasilien eine Gala-Vorstellung ab. Sein Traumtor könnte die Verhandlungen mit PSV Eindhoven in letzter Minute noch einmal deutlich komplizierter machen.
Seit Wochen versucht der FC Bayern, einen Deal mit Ismael Saibari unter Dach und Fach zu bringen.
Anfang Juni schien es nur noch eine Frage von Tagen zu sein. Doch bis heute hat der Offensiv-Allrounder von PSV Eindhoven keinen Vertrag in München unterschrieben.
Obwohl man sich mit dem Spieler laut Transferexperte Fabrizio Romano längst einig sein soll. Knackpunkt ist das liebe Geld.
Denn PSV Eindhoven fordert Medienberichten zufolge mindestens 50 Millionen Euro für den Marokkaner. Eine stolze Summe für einen Spieler mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro, der in München zunächst wohl als Luxus-Alternative hinter wahlweise Jamal Musiala, Michael Olise und Serge Gnabry eingeplant wäre.
Immerhin, zuletzt sollen sich beide Klubs angenähert haben. Am Rande der Weltmeisterschaft in den USA sollte ein Medizincheck stattfinden. Für Montag waren zunächst weitere Gespräche geplant. Eigentlich.
Nach Saibaris Gala-Auftritt gegen Brasilien könnten die Karten allerdings noch einmal völlig neu gemischt werden.
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Saibari zeigt, warum die Bayern in haben wollen
Beim 1:1 gegen den Rekordweltmeister erzielte der 25-Jährige nicht nur die zwischenzeitliche Führung für den Afrikameister. Es war ein Tor, das all seine Stärken auf einmal unter Beweis stellte.
Nach einem Pass von Brahim Diaz ließ Saibari die brasilianischen Abwehrrecken Gabriel und Marquinhos mühelos stehen und lupfte den Ball noch vor der Strafraumgrenze gefühlvoll über den herausstürmenden Alisson ins Netz.
Schnell, dynamisch, technisch stark, eiskalt im Abschluss. Genau gesagt, war es die Art von Szene, für die viele Klubs weltweit bereit sein dürften, viel Geld auf den Tisch zu legen.
Wird Saibaris Tor zur Unzeit zum Last-Minute-Problem für die Bayern?
Wie teuer wird Saibari jetzt?
Solange der Deal nicht unterschrieben ist, steigt mit jeder starken WM-Leistung die Gefahr, dass weitere potenzielle Interessenten auf den Zug aufspringen und die Ablöse weiter nach oben treiben.
Und Eindhoven dürfte kaum in Panik geraten sein, nachdem sein wertvollster Spieler auf der größten Bühne des Weltfußballs Werbung in eigener Sache gemacht hat.
Einen kleinen Vorgeschmack, was den Bayern drohen könnte, lieferte Saibaris PSV-Teamkollege, Ivan Perisic. Unter einem Instagram-Post des Fußballportals "433" kommentierte der ehemalige Bayern-Profi trocken: "70 Millionen plus 10 Millionen Bonus."
Plötzlich wirken die bislang geforderten 50 Millionen Euro fast wie ein Schnäppchen.
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