Der FC Bayern steht bei Ismael Saibari kurz vor dem Ziel. Doch ausgerechnet auf der größten Bühne des Weltfußballs liefert der Marokkaner gegen Brasilien eine Gala-Vorstellung ab. Sein Traumtor könnte die Verhandlungen mit PSV Eindhoven in letzter Minute noch einmal deutlich komplizierter machen.

Seit Wochen versucht der FC Bayern, einen Deal mit Ismael Saibari unter Dach und Fach zu bringen.

Anfang Juni schien es nur noch eine Frage von Tagen zu sein. Doch bis heute hat der Offensiv-Allrounder von PSV Eindhoven keinen Vertrag in München unterschrieben.

Obwohl man sich mit dem Spieler laut Transferexperte Fabrizio Romano längst einig sein soll. Knackpunkt ist das liebe Geld.

Denn PSV Eindhoven fordert Medienberichten zufolge mindestens 50 Millionen Euro für den Marokkaner. Eine stolze Summe für einen Spieler mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro, der in München zunächst wohl als Luxus-Alternative hinter wahlweise Jamal Musiala, Michael Olise und Serge Gnabry eingeplant wäre.

Immerhin, zuletzt sollen sich beide Klubs angenähert haben. Am Rande der Weltmeisterschaft in den USA sollte ein Medizincheck stattfinden. Für Montag waren zunächst weitere Gespräche geplant. Eigentlich.

Nach Saibaris Gala-Auftritt gegen Brasilien könnten die Karten allerdings noch einmal völlig neu gemischt werden.