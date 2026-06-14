WM: Vernichtendes Urteil - Halbzeit-Interviews sind "katastrophal"

Klopp: "Wir alle wollen alle das Gleiche: Wir wollen Weltmeister werden!“

Die FIFA testet bei der WM Halbzeit-Interviews. Für die TV-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker ist das ein klarer Fehlgriff.

Was beim Handball, Eishockey oder Basketball längst zum Tagesgeschäft gehört, wird nun auch bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko getestet: Halbzeit-Interviews.

Es ist ein Tabu-Bruch mit überschaubarem Erfolg. So gab Brasiliens Kapitän Marquinho in der Halbzeit gegen Marokko (1:1) nur eine leere Phrase von sich.

Prägnantester Satz: "Wir schauen einfach, wie es weitergeht." Mehrwert für den Zuschauer: gleich null.

Die beiden 2014er-Weltmeister Christoph Kramer und Per Mertesacker, als TV-Experten beim "ZDF" im Einsatz, halten daher wenig von der Neuerung. "Schwierig", urteilte Mertestacker. "Katastrophal", kommentierte Kramer.