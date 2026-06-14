Fußball
WM: Vernichtendes Urteil - Halbzeit-Interviews sind "katastrophal"
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
Klopp: "Wir alle wollen alle das Gleiche: Wir wollen Weltmeister werden!“
Videoclip • 03:48 Min
Die FIFA testet bei der WM Halbzeit-Interviews. Für die TV-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker ist das ein klarer Fehlgriff.
Was beim Handball, Eishockey oder Basketball längst zum Tagesgeschäft gehört, wird nun auch bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko getestet: Halbzeit-Interviews.
Es ist ein Tabu-Bruch mit überschaubarem Erfolg. So gab Brasiliens Kapitän Marquinho in der Halbzeit gegen Marokko (1:1) nur eine leere Phrase von sich.
Jürgen Klopp nach Spitze gegen Julian Nagelsmann von Andy Möller und Stefan Effenberg scharf kritisiert - "Respektlos"
Prägnantester Satz: "Wir schauen einfach, wie es weitergeht." Mehrwert für den Zuschauer: gleich null.
Die beiden 2014er-Weltmeister Christoph Kramer und Per Mertesacker, als TV-Experten beim "ZDF" im Einsatz, halten daher wenig von der Neuerung. "Schwierig", urteilte Mertestacker. "Katastrophal", kommentierte Kramer.
Die WM live bei Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream
240 MinBald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream
240 Min
- Bald verfügbar
Heute, 23:50 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream
213 MinBald verfügbar
Heute, 23:50 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream
213 Min
Spieler verlieren den Fokus
"Das geht wirklich nicht. Weil du bist schon in einem Fokus", monierte Kramer weiter: "Und du nimmst auch jedem Spieler dann ja drei Minuten. Du nimmst Marquinhos drei Minuten von einer echt wichtigen Halbzeit."
Wie erlebt, komme bei so einem Gespräch "ja auch nix Vernünftiges bei herum. Also was willst du da sagen?" Marquinhos' Antworten seien natürlich "0815" gewesen.
Ob sich die neue Praxis auf Dauer durchsetzen wird, scheint zumindest fraglich.
Auch interessant: Kommentar: Julian Nagelsmann reagiert richtig auf Jürgen Klopps Aussagen
Mehr WM-News
WM
DFB-Team: So sieht die WM-Startelf der ran-User aus
WM
WM 2026: Niederlande vs. Japan heute live im TV, Livestream und Ticker - alle Infos im Überblick
WM
LEGO Arena Show: Das WM-Warmup im Free-TV auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Livestream
WM
WM 2026: Niederlande gegen Schweden live im TV, Stream & Liveticker – alle Infos zum Gruppenspiel
WM
WM 2026: Türkei gegen Paraguay live im TV, Stream und Ticker - alle Infos zum Gruppenspiel
WM
Fußball-WM 2026: USA gegen Australien live im Free-TV, Livestream und im Liveticker