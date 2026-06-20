Nico Schlotterbeck musste nach der ersten Halbzeit gegen die Elfenbeinküste verletzt ausgewechselt werden. Droht nun das WM-Aus? Julian Nagelsmann zeigte sich nach Schlusspfiff besorgt.

Beim 2:1-Sieg des DFB-Teams gegen die Elfenbeinküste knickte der Innenverteidiger in der 15. Minute bei einem Zweikampf mit Amad Diallo um und hielt sich den linken Fuß.

Zunächst spielte der 26-Jährige noch weiter, ehe zur zweiten Halbzeit Antonio Rüdiger für ihn eingewechselt wurde.

Laut "MagentaTV" bestehe bei Schlotterbeck der Verdacht auf einen Innenbandriss im Sprunggelenk.

Nach Schlusspfiff sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann im "ZDF": "Er hat irgendwas im Innenband. Ich weiß noch nicht, was. Er muss morgen ins MRT. Es sieht nicht ganz so gut aus, leider."

Schlotterbeck war zuletzt in der deutschen Innenverteidigung neben Jonathan Tah gesetzt. Neben Rüdiger stehen mit Waldemar Anton und Malick Thiaw zwei weitere Innenverteidiger im deutschen WM-Kader.