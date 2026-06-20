ran Fußball WM 2026: Undav-Party und Schiri-Frust! Die Fan-Reaktionen im Netz Videoclip • 03:07 Min Link kopieren Teilen

Nach seiner Gala-Vorstellung als Joker und Matchwinner gegen die Elfenbeinküste stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann dem Doppeltorschützen Deniz Undav einen Platz in der Startelf in Aussicht.

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