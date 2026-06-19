WM 2026: Algerien reicht Beschwerde wegen Messi-Foul ein

ran Fußball WM 2026: DFB-Team unter Zugzwang! Wer stoppt Diomande? Videoclip • 04:31 Min Link kopieren Teilen

Der algerische Fußballverband fordert die FIFA auf, Lionel Messi im Nachgang seines vieldiskutierten Fouls gegen Aissa Mandi zu sperren.

Der algerische Fußballverband hat nach der nicht gegebenen Roten Karte gegen Lionel Messi Beschwerde bei der FIFA "wegen unfairer Schiedsrichterentscheidungen" eingereicht. Das teilte eine Quelle des Verbandes am Freitag der Nachrichtenagentur "AFP" mit. Beim 3:0 des Titelverteidigers zum WM-Auftakt hatte der argentinische Superstar in der 31. Minute Algeriens Kapitän Aissa Mandi mit offener Sohle an der Wade erwischt, durfte aber weiterspielen. Wo die heutigen Nationalspieler das Fußballspielen lernten - die Heimatvereine der DFB-Stars Zum Zeitpunkt des Fouls hatte Messi seine Mannschaft schon in Führung geschossen. Im weiteren Verlauf der Begegnung zog er mit seinen zwei weiteren Treffern in der Liste der Rekordtorjäger bei Weltmeisterschaften mit Miroslav Klose gleich (je 16 Tore).

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