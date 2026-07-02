ran Fußball WM 2026: "Lion Kane" rettet England - Netz im Wechselbad Videoclip • 02:29 Min Link kopieren Teilen

Der letzte Spieltag der WM-Gruppenphase ist vorbei. Nun steht fest, welche Teams es in die K.o.-Runde geschafft haben. ran zeigt, wie die Szenarien der Gruppen ausgegangen sind.

Die WM 2026 ist die teilnehmertechnisch bisher größte der Geschichte. Da das Turnier im Vergleich zu den Jahren zuvor um 16 Mannschaften aufgestockt wurde, verändert sich auch der Qualifikationsmodus für die K.-o.-Runde. ran zeigt, wie der neue Modus funktioniert, welche Nationen sich für die nächste Runde qualifiziert haben. (Stand 28. Juni, 7:50 Uhr)

Der Modus der WM 2026: Wie funktioniert das Sechzehntelfinale? Bei dieser Weltmeisterschaft qualifizieren sich erstmals nicht nur die Gruppensieger und Gruppenzweiten für die nächste Runde. Auch die acht besten Gruppendritten der insgesamt zwölf Vierergruppen ziehen in das neu eingeführte Sechzehntelfinale ein. Das bedeutet: Bis zum letzten Spieltag war das Weiterkommen für fast alle Teams noch möglich. WM 2026: DFB-Team mit Debakel - jetzt muss es Konsequenzen geben - Kommentar

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WM 2026: Diese Teams sind im Sechzehntelfinale ausgeschieden Südafrika, Japan, Deutschland, Niederlande, Schweden, Bosnien-Herzegowina, Senegal, Elfenbeinküste, Ecuador, DR Kongo

WM 2026: Diese Teams stehen im Sechzehntelfinale Folgende Mannschaften stehen in der K.-o.-Runde: Mexiko, Südafrika, Schweiz, Kanada, Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Marokko, USA, Australien, Paraguay, Deutschland, Elfenbeinküste, Ecuador, Niederlande, Japan, Schweden, Belgien, Ägypten, Spanien, Kap Verde, Frankreich, Norwegen, Senegal, Argentinien, Kolumbien, Portugal, England, Ghana, Algerien, Österreich, DR Kongo, Kroatien

WM 2026: Diese Mannschaften sind nach der Gruppenphase ausgeschieden Bei folgenden Mannschaften steht fest, dass sie nicht mehr in die K.-o.-Runde einziehen können: Türkei, Haiti, Tunesien, Jordanien, Panama, Katar, Tschechien, Curaçao, Irak, Neuseeland, Saudi-Arabien, Uruguay, Schottland, Usbekistan, Iran, Südkorea

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Wie viele Teams kommen bei der WM 2026 weiter? Insgesamt erreichen 32 der 48 gestarteten Mannschaften die K.-o.-Runde (Sechzehntelfinale). Das sind die jeweiligen Top 2 der zwölf Gruppen sowie die acht besten Gruppendritten.

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