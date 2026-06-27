WM 2026: Wilde Schlussphase! Ägypten verpasst Gruppensieg, Iran darf weiter hoffen

ran Fußball WM 2026: Frankreich droht! DFB-Fans mit verrückter Forderung Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

In einer wilden Schlussphase hat Ägypten gegen Iran den Gruppensieg verpasst. Die Iraner dürfen derweil als Gruppendritter aufs Weiterkommen hoffen.

Auf der Couch weiter, auf dem Platz gepatzt: Ägypten hat im von Spannungen begleiteten "Pride Match" den Gruppensieg bei der Fußball-WM verpasst. Die Mannschaft um Superstar Mohamed Salah kam in Seattle gegen den Iran nur zu einem 1:1 (1:1) - und darf trotzdem jubeln. Dass die "Pharaonen" erstmals die Gruppenphase überstehen würden, war schon vor dem Anpfiff sicher gewesen. Die Iraner müssen als Tabellendritter bangen. Bitter: Ein iranischer Treffer in der Nachspielzeit wurde wegen einer knappen Abseitsposition aberkannt.

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WM 2026: Ägypten übersteht erstmals die Gruppenphase Mahmoud Saber (5.) erzielte das Tor für die Ägypter, die durch die vorherigen Ergebnisse schon vor Beginn der Partie für das Sechzehntelfinale planen konnten. Das Team von Trainer Hossam Hassan trifft als Gruppenzweiter nun am Freitag in Dallas auf Australien. Schon einmal hatte die Nation ein K.o.-Spiel bei einer WM bestritten, allerdings hatte das Turnier 1934 bereits mit dem Achtelfinale begonnen. Der Treffer von Ramin Rezaeian (14.) reichte den Iranern derweil nicht, um sicher weiterzukommen. Als Dritter der Gruppe G muss sich die Mannschaft von Trainer Amir Ghalenoei mit drei Punkten noch gedulden, ob es für den historischen Schritt in die K.o.-Phase gereicht hat.