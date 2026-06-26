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WM 2026: Wirbel bei Uruguay - Stars rebellieren wohl gegen Trainer Marcelo Bielsa
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:03 Min
Bei Uruguays Nationalmannschaft rumort es laut einem Bericht des Radiosenders "El Espectador" zwischen Trainer Marcelo Bielsa und einigen Führungsspielern.
Vor dem dritten Vorrundenspiel Uruguays gegen Spanien (Samstag, ab 2 Uhr im Liveticker) gibt es laut einem Bericht des Radiosenders "El Espectador" richtig Ärger im Team der Südamerikaner.
Adressat der Kritik von einigen Führungsspielern wie Real-Star Federico Valverde soll Trainer Marcelo Bielsa sein. Dem Bericht nach beklagen sich Valverde und Co. über die zu hohe Trainingsbelastung, die schon zu mehreren Verletzungen geführt hat.
Deshalb sollen Valverde und seine Mitspieler Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte und Sergio Rochet vor der Partie gegen Spanien in Guadalajara um ein Gespräch mit Bielsa gebeten haben.
Kritik an Bielsas Spielweise - Uruguay-Coach pocht auf seine Taktik
Doch neben der Kritik an der zu hohen körperlichen Belastung durch das Training des 70-Jährigen sollen die Führungsspieler auch von Bielsa gefordert haben, seine Taktik zu adaptieren.
Demnach wünschen sich die Stars des Teams einen defensiveren Aufbau mit Fokus auf Konter, während Bielsa aggressives Pressing präferiert.
Bielsa zeigte sich aber wohl uneinsichtig, soll bei einer anschließend einberufenen Mannschaftssitzung seine Spielweise verteidigt und darauf gepocht haben. Der als eigenwillig geltende Coach soll dabei wohl sogar einige Spieler beschuldigt haben, sich gegen ihn ausgesprochen zu haben, unter anderem deshalb, weil er Altstar Luis Suarez und Nahitan Nandez nicht für den WM-Kader nominierte.
Araujo: "... aber es ist einfach nicht mehr auszuhalten"
Die Sturheit von Bielsa soll beim Team wenig überraschend nicht gut angekommen sein. Laut Berichten sollen sogar einige Spieler die Besprechung vorzeitig verlassen haben.
Unter diesen Spielern soll Barcelona-Star Ronald Araujo gewesen sein. Dieser soll beim Rausgehen gesagt haben: "Hoffentlich erreichen wir die nächste Runde, aber es ist einfach nicht mehr auszuhalten."
Schwierige Voraussetzungen also vor dem abschließenden Vorrundenspiel gegen Spanien, zumal Uruguay nach aktuell zwei Punkten sogar noch auf Platz 4 abrutschen könnte und damit ausgeschieden wäre.
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