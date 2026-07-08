ran Fußball WM 2026: Jürgen Klopp gibt Update zur Bundestrainerfrage Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Jürgen Klopp soll auf Julian Nagelsmann als Bundestrainer folgen. Wie laufen die Verhandlungen mit dem DFB, käme eine Zusammenarbeit mit Rudi Völler in Frage und was ist eigentlich mit Red Bull?

Wird Jürgen Klopp nach der Entlassung von Julian Nagelsmann der nächste Bundestrainer? Dass sich der 59-Jährige in Verhandlungen mit dem DFB befindet, ist alles andere als ein Geheimnis. Aber wie ist der aktuelle Stand? Welche Themen müssen noch besprochen werden? ran klärt die wichtigsten Fragen.

Wie ist der Stand bei den Klopp-Verhandlungen mit dem DFB? Jürgen Klopp ist heiß auf den Posten, das wurde seit dem Nagelsmann-Aus in gleich mehreren TV-Auftritten des WM-Experte deutlich. "Die Situation ist insofern ungewöhnlich, als dass nichts entschieden ist", sagte Klopp im Vorlauf des WM-Achtelfinals zwischen der Schweiz und Kolumbien am Dienstagabend bei "MagentaTV". "Aber trotzdem müssen ja ein paar Gespräche geführt werden können, egal, wie es am Ende ausgeht." Neben den Gesprächen zwischen Klopp und den DFB-Bossen sind auch Gespräche mit Red Bull nötig. Dort steht Klopp noch bis 2029 als Head of Global Soccer unter Vertrag.

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Würde Klopp mit Rudi Völler zusammenarbeiten? Nach dem Aus von Ex-Bundestrainer Nagelsmann hatte Sportdirektor Rudi Völler erklärt, seinen Posten auch weiterhin ausüben zu wollen. Aber könnte sich auch Klopp eine Zusammenarbeit vorstellen? "An mir würde es nicht scheitern", konstatierte der langjährige Liverpool-Coach. "Wenn es so kommen sollte (dass Klopp Bundestrainer wird, Anm.d.Red.), ist es total hilfreich, dass man jemanden da hat, der die Abläufe kennt", so Klopp. "Rudi hat seine Fußball-Erfahrung auf der einen Seite, aber auch die langjährige Tätigkeit im Verband. Womit ich, wenn ich es werden würde, keinerlei Erfahrung habe. Ich habe weder Nationalmannschaft gespielt noch eine trainiert." Scherzhaft meinte er zudem: "Ich habe nur zweimal Studenten-Nationalmannschaft gespielt - also ganz unbeleckt bin ich nicht."

Wie viel würde Klopp beim DFB verdienen? Laut 'Sky' soll sich das Gehalt von Klopp beim DFB in den Sphären von dem bewegen, was er aktuell bei RB erhält. Dort soll er angeblich 15 Millionen Euro im Jahr kassieren. Da der DFB aber nicht im Geld schwimmt, sei nach 'Sports Illustrated' ein Gehalt von zehn bis zwölf Millionen Euro im Jahr denkbar. Damit würde Klopp zum teuersten Bundestrainer der Historie aufsteigen. Zum Vergleich: Das Gehalt des zurückgetretenen Julian Nagelsmann soll bei sieben Millionen Euro im Jahr gelegen haben. Auch interessant: ARD-Moderatorin Lea Wagner: Tochter von Ex-Fußball-Star und ihre Verbindung zu Jürgen Klopp

Wann wäre Klopps erstes Länderspiel? Das nächste internationale Turnier für die deutsche Nationalmannschaft ist die UEFA Nations League. Dort trifft Deutschland als erstes auf die Niederlande. Datiert ist dieses Spiel auf Donnerstag, den 24.09.2026, 20:45 Uhr. In Liga A, Gruppe 2 muss sich das DFB-Team zudem mit Griechenland (27.09., 20:45 Uhr) und Serbien (1.10., 20:45Uhr) messen. Ein vorheriges Testspiel steht zurzeit noch nicht fest.

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Muss Klopp aus seinem Red-Bull-Vertrag raus? Aktuell ist Jürgen Klopp immer noch bei Red Bull als "Global Head of Soccer" angestellt. Diesen Job übernahm er im Januar 2025, sein Vertrag läuft bis 2029. Klopp muss also aus dem Vertrag raus. Laut "Bild "gibt es in diesem jedoch keine schriftlich fixierte Ausstiegsklausel, wohl aber eine mündliche Abmachung mit Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, die für genau diesen Fall greifen soll: Ruft der DFB an, kann Klopp den Energy-Drink-Kosmos verlassen. Ein Selbstläufer dürften diese Verhandlungen dennoch nicht werden.

Gäbe es eine Ablösesumme für Klopp? Fest steht: Würde der DFB für eine vorzeitige Freigabe zahlen, wäre es das erste Mal überhaupt, dass er eine Ablöse für einen Bundestrainer zahlt. Aktuell ist die Rede von einer Ablöse im einstelligen Millionenbereich, die "Süddeutsche Zeitung" hält sogar eine zweistellige Summe für möglich, sollte Red Bull hart verhandeln. Auch interessant: DFB-Team - Auch neben Jürgen Klopp? Zukunft von Rudi Völler geklärt

Warum dauert die Entscheidung so lange? Neben des laufenden Vertrags von Klopp bei RB und der Gehaltsspekulationen, gibt es vor allem vertraglich mehrere Stolpersteine, welche die finale Entscheidung verzögern. Denn sowohl der DFB als auch Jürgen Klopp sind an zahlreiche Verträge gebunden. Anwalt Marcel Maybaum weist bei 'ntv sport' darauf hin, dass neben des RB-Vertrags Klopp als Markenbotschafter für unter anderem Adidas, Opel und Erdinger aktiv ist, die mit den kategorienexklusiven Partnerverträgen des DFB, wie Auto, Bier, Finanzdienstleister und Ausrüster kollidieren könnten. Daher müssen sich offenbar die Juristen auf beiden Seiten die vielen Verträge durchlesen um festzulegen, welche Verträge aufgelöst und welche weitergeführt werden könnten.

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