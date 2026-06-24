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WM 2026: Zweiter Einsatz für DFB-Schiedsrichter Zwayer offiziell

Aktualisiert:

von SID

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WM 2026: "Rein von der Außendarstellung": Hummels über Bellingham und Harry Kane

Videoclip • 39 Sek

Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer darf sich auf einen weiteren Einsatz bei der Fußball-WM freuen.

Der 45 Jahre alte Berliner wurde am Mittwoch vom Weltverband FIFA für die Partie zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Usbekistan am Sonntag (01.30 MESZ/MagentaTV) in Atlanta angesetzt. Beide Mannschaften kämpfen in ihrem abschließenden Gruppenspiel noch um den Einzug ins Sechzehntelfinale.

Zwayer hatte bei seinem WM-Debüt am vergangenen Freitag bei der Partie zwischen Co-Gastgeber USA und Australien (2:0) mit einer Behandlungspause für Aufsehen gesorgt. Er musste in der Nachspielzeit versorgt werden, nachdem er zu Boden gesunken war. Letztlich konnte der Referee die Partie jedoch zu Ende bringen.

Zwei Tage später kam die Entwarnung. "Felix ist untersucht und wohlauf", sagte der deutsche Schiedsrichterchef Knut Kircher dem "SID".

Bei der Verletzung habe es sich laut Kircher um "eine Muskelkontraktion auf Basis einer unnormalen Bewegung" gehandelt: "Es geht ihm gut und er kann weiter im Turnier bleiben, was uns und ihn sehr freut."

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Zwayer der einzige deutsche Schiedsrichter bei der WM 2026

Zwayer ist der einzige deutsche Unparteiische bei der laufenden Endrunde. Er wird von seinen Assistenten Robert Kempter und Christian Dietz an der Seitenlinie unterstützt. Als Vierter Offizieller wird am Sonntag der Spanier Alejandro Hernandez fungieren.

Die WM-Teilnahme ist Zwayers Karriere-Höhepunkt. Bei der Heim-EM vor zwei Jahren durfte der Immobilienkaufmann vier Partien leiten. Darunter das Halbfinale zwischen England und den Niederlanden (2:1) in Dortmund.

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