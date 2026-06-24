17:30 SAT.1 Bayern Wechsel zum FC Bayern? Transfer-Poker um Nathaniel Brown Videoclip • 32 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München auf einen Blick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuellen Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.

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+++ 24. Juni, 15:20 Uhr: Nächster Gigant wohl an Michael Olise dran +++ Dass Michael Olise aktuell eine der heißesten Aktien auf dem Transfermarkt ist, ist bekannt. Als konkreter Interessent hat sich bisher vor allem Real Madrid hervorgetan. Nun bekommen die Königlichen wohl Konkurrenz vom amtierenden Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Das berichtet der "kicker". PSG soll demnach sehr genau beobachten, wie gut Olise bei der WM mit den anderen PSG-Stars Ousmane Dembele, Desire Doue und Bradley Barcola harmoniert. Womöglich könnte PSG Olise den Wechsel auch mit einem potenziellen Positionswechsel schmackhaft machen. Zuletzt ließ der Franzose durchblicken, dass er sich in der Rolle als Zehner am wohlsten fühlt. Geld dürfte für die Pariser kein Hindernis darstellen. Allerdings haben die Bayern öffentlich immer wieder klargestellt, dass der 24-Jährige unverkäuflich ist - egal zu welchem Preis.

+++ 19. Juni, 10:26 Uhr: Tauschgeschäft mit Nicolas Jackson? +++ Nicolas Jackson könnte offenbar doch nicht dauerhaft zum FC Chelsea zurückkehren. Der Stürmer, der in der ablaufenden Saison an den FC Bayern München ausgeliehen war und offiziell noch bis Ende Juni Spieler des deutschen Rekordmeisters ist, wird von den Londonern laut "Gazzetta dello Sport" Juventus Turin als Tauschmasse für Andrea Cambiaso angeboten. Chelsea wird großes Interesse an dem 26-jährigen Linksverteidiger nachgesagt. Der Italiener gehört seit seiner Leihe zum FC Bologna vor drei Jahren zum Stammpersonal bei Juve. In der zurückliegenden Spielzeit verpasste er nur drei Spiele - jeweils aufgrund von Sperren. Insgesamt kam er in der vergangenen Saison auf 47 Einsätze in allen Wettbewerben, wobei er drei Tore erzielte und fünf Vorlagen lieferte. Sein Marktwert beläuft sich laut "transfermarkt.de" auf 20 Millionen Euro. Angeblich soll Chelsea bereit gewesen sein, 28 Millionen Euro für Cambiaso zu überweisen, blitzte damit allerdings bei der "Alten Dame" ab, die angesichts eines Vertrages bis 2029 wohl auf eine Ablöse von 40 Millionen Euro pocht. Da der neue Klub des ehemaligen Leverkusen-Trainers Xabi Alonso so tief nicht in die Tasche greifen möchte, soll man Jackson in den Deal involvieren wollen. Eigentlich hatte es zuletzt aus England Gerüchte gegeben, wonach Alonso Jackson zumindest eine Chance geben wolle, sich bei Chelsea zu zeigen. Der Senegalese hatte das zurückliegende Jahr in München als Ersatz von Superstar Harry Kane verbracht. Wettbewerbsübergreifend absolvierte er 34 Partien, in denen er elfmal traf und vier Tore vorbereitete, betrieb aber nicht genug Eigenwerbung, um den FCB von einem dauerhaften Verbleib zu überzeugen.

+++ 17. Juni, 10:45 Uhr: Frankreich-Nationaltrainer Didier Deschamps rät Michael Olise zum Bayern-Verbleib +++ Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps freut sich über die Fortschritte, die Michael Olise in den vergangenen zwei Spielzeiten beim FC Bayern München gemacht hat. "Michael Olise hat eine unglaubliche Entwicklung genommen. Mit uns bei der französischen Nationalmannschaft war es am Anfang etwas schwierig, mühsam. Aber mit Beharrlichkeit und Unterstützung hat er sich entwickelt", sagte er gegenüber der "Sport Bild". Bayern-Trainer Vincent Kompany habe einen großen Anteil daran. "Er hat unter ihm eine hervorragende Saison gespielt, mit Effizienz, Charakter und Persönlichkeit." Daher rät er Olise indirekt zu einem Verbleib in München: "Er wird weiter sehr gut sein, wenn er beim FC Bayern bleibt." Allerdings fügte er hinzu, dass jeder Spieler "selbst seine Karriereentscheidungen" treffen müsse. Der 24-Jährige steht noch bis 2029 in München unter Vertrag, soll aber auf dem Wunschzettel vieler Top-Vereine wie Real Madrid, Manchester City, dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain stehen. Auch interessant: Michael Olise: Muss der FC Bayern sich Sorgen machen? Frankreich-Star sorgt für Aufregung

+++ 16. Juni, 15:53 Uhr: Laimer wohl kurz vor Vertragsverlängerung +++ Lange Zeit war Konrad Laimers Zukunft beim deutschen Rekordmeister ungewiss, doch nun berichten "kicker" und "Sky", dass der Österreicher kurz vor einer Einigung mit dem FC Bayern München steht. Laimer kam in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend auf 47 Einsätze und 16 Scorerpunkte und wolle wohl selbst in München bleiben. Das Hauptproblem bei den acht Monate langen Verhandlungen sei der finanzielle Aspekt gewesen, doch mittlerweile hätten sich beide Parteien angenähert. Laimers aktueller Vertrag läuft noch bis 2027, doch mit der Verlängerung hätten die Bayern Planungssicherheit auf der Rechtsverteidigerposition. Der 29-Jährige kam 2023 ablösefrei von RB Leipzig in die bayerische Landeshauptstadt.

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