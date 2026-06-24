Moritz Wagner ist bei der Fußball-WM als TV-Gast aufgetreten und hat dabei mit einer Aussage für einen lustigen Moment im Live-TV gesorgt.

Basketball-Weltmeister und NBA-Spieler Moritz Wagner hatte einen Gastauftritt zur Fußball-WM bei MagentaTV. Dieser sollte für ordentlich Lacher sorgen.

Moderatorin Laura Wontorra fragte im Gespräch, ob der Basketballspieler im Vorfeld der WM von Winston-Salem gehört hatte.

Selbstbewusst nickte der Berliner, klammerte allerdings ein, nicht sehr viel gehört zu haben. Wontorra wollte wissen, woher. Nach der Antwort wurde herzlich gelacht.

Seine Antwort: "Ja einfach nur, weil er bei der WM dabei ist. Richtig?"