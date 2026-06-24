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WM 2026: Winston-Salem ein Turnier-Spieler? Moritz Wagner kennt das DFB-Quartier nicht

Veröffentlicht:

von Malte Ahrens

ran Fußball

WM 2026: "Schwer beeindruckend": Hummels über Routinier Luka Modrić

Videoclip • 56 Sek

Moritz Wagner ist bei der Fußball-WM als TV-Gast aufgetreten und hat dabei mit einer Aussage für einen lustigen Moment im Live-TV gesorgt.

Basketball-Weltmeister und NBA-Spieler Moritz Wagner hatte einen Gastauftritt zur Fußball-WM bei MagentaTV. Dieser sollte für ordentlich Lacher sorgen.

Moderatorin Laura Wontorra fragte im Gespräch, ob der Basketballspieler im Vorfeld der WM von Winston-Salem gehört hatte.

Selbstbewusst nickte der Berliner, klammerte allerdings ein, nicht sehr viel gehört zu haben. Wontorra wollte wissen, woher. Nach der Antwort wurde herzlich gelacht.

Seine Antwort: "Ja einfach nur, weil er bei der WM dabei ist. Richtig?"

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Winston-Salem als Rückzugsort für den DFB

Doch das stimmt nicht so ganz. Winston-Salem ist der Ort, an dem die DFB-Elf ihr Quartier für das laufende Turnier aufgeschlagen hat.

Die Stadt hat circa 250.000 Einwohner und beherbergt die Nationalspieler in den Räumen der Wake Forest University, die zugleich das Aushängeschild der Stadt ist.

Für die DFB-Elf ist die Universität in Winston-Salem der Rückzugsort und eben kein Spieler, der aktiv an der WM teilnimmt.

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