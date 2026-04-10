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Handball: EM-Quali der Frauen

Handball: EM-Qualifikationsspiel der Frauen - Deutschland vs Belgien live im Free-TV und im Joyn-Stream

Veröffentlicht:

von ran

17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

EM-Finale verloren: Flensburg leidet mit deutschen Handballern

Videoclip • 02:02 Min • Ab 12

Nach dem souveränen Sieg gegen Nordmazedonien treffen die DHB-Frauen in der EM-Qualifikation als Nächstes auf Belgien. ran zeigt euch, wie ihr das Spiel verfolgen könnt.

Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch setzte sich in Nordmazedonien mit 35:27 (19:14) durch. Am Sonntag gastiert nun die belgische Nationalmannschaft in der Westpress Arena in Hamm.

Ab 17:40 Uhr läuft die Partie live auf ProSieben MAXX und Joyn!

Die Handballerinnen performten zuletzt stark und sicherten sich bereits gegen Slowenien das Ticket für die Handball-EM 2026 in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei.

Auch das Spiel gegen Belgien im Oktober des vergangenen Jahres gewannen die Deutschen souverän mit 40:21 (19:7).

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Quali-Spiel am Sonntagabend.

Deutschland vs. Belgien im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Frauen-Europameisterschafts-Quali-Spiel statt?

  • Spiel: Deutschland vs. Belgien

  • Wettbewerb: Handball-Europameisterschaft-Qualifikation der Frauen

  • Datum: 12. April 2026

  • Uhrzeit: 18:00 Uhr

  • Austragungsort: Westpress Arena, Hamm

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DHB-Frauen gegen Belgien live: Läuft das Frauen-EM-Quali-Spiel im Free-TV?

Ja, es läuft im Free-TV. Die Begegnung zwischen Deutschland und Belgien läuft live auf ProSieben MAXX.

DHB-Team vs. Belgien Frauen live: Wo gibt es einen Livestream zum Handball-Spiel?

Einen Livestream des Spiels gibt es auf Joyn!

Handball: Deutschland vs. Belgien live im Free-TV und Stream: Das Quali-Spiel kostenlos auf P7MAXX und Joyn

  • Begegnung: Deutschland vs. Belgien

  • Wettbewerb: Handball Europameisterschaft Qualifikation der Frauen

  • Datum und Uhrzeit: 12. April 2026, 18:00 Uhr

  • Trainer: Markus Gaugisch (Deutschland), Elísabet Gunnarsdóttir (Belgien)

  • Free-TV: ProSieben MAXX

  • Livestream: Joyn

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