Handball: EM-Quali der Frauen
Handball: DHB-Frauen auch in Nordmazedonien weiter makellos
Veröffentlicht:von SID
ran Handball
DHB-Star oder Topmodel? Wer erkennt den Unterschied?
Videoclip • 01:27 Min
Deutschlands Handballerinnen haben auch mit einer jungen B-Auswahl ihre makellose Bilanz in der EM-Qualifikation gewahrt.
Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch siegte ohne einige Leistungsträgerinnen in Nordmazedonien mit 35:27 (19:14) und feierte den fünften Erfolg im fünften Spiel.
Die Teilnahme der deutschen Vize-Weltmeisterinnen an der EM-Endrunde in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei (3. bis 20. Dezember) stand bereits vor der Partie fest.
Nina Engel war mit neun Treffern die beste Werferin der DHB-Auswahl, der in Skopje unter anderem Stammtorhüterin Katharina Filter und Rückraumspielerin Emily Vogel fehlten.
"Es war jetzt nicht alles perfekt. Wir hatten ein paar Abstimmungsschwierigkeiten, vor allem in der Abwehr. Ich glaube, 27 Gegentore sind ein bisschen zu viel", sagte Engel: "Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und da bin ich einfach guter Dinge."
Am Sonntag Quali-Abschluss gegen Belgien
Zum Abschluss der EM-Qualifikation treffen die deutschen Handballerinnen am Sonntag in Hamm auf Belgien. Gaugisch nutzt die Partien mit sportlich überschaubarer Bedeutung auch für ein Casting junger Spielerinnen.
Er wolle die Chance nutzen, "junge Spielerinnen zu testen und frühzeitig in unsere Abläufe zu integrieren. Das ist perspektivisch wichtig", sagte Gaugisch. Den Unterschied machten am Mittwoch aber dennoch die arrivierten Kräfte um Kapitänin Antje Döll, die viermal traf.
Dank einer starken Engel im Rückraum setzte sich das DHB-Team früh ab, zeigte aber ab Ende der ersten Halbzeit immer mehr Unkonzentriertheiten. Echte Zweifel am Auswärtssieg kamen aber nie auf.
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