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Handball-Bundesliga live auf joyn

Handball heute live: Füchse Berlin – SC DHfK Leipzig - Topspiel der HBL live im Stream

Aktualisiert:

von ran

Copyright: xBEAUTIFULxSPORTS/JanxKaeferx

Bild: IMAGO/Beautiful Sports

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

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ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

HBL 2025/26 heute im kostenlosen Joyn-Stream: Welche Spiele werden live übertragen?

  • Begegnung: Füchse Berlin – SC DHfK Leipzig

  • Wettbewerb: HBL

  • Datum und Uhrzeit: 05.04.2026 um 14:45 Uhr

  • Spielort: Max-Schmeling-Halle Berlin

HBL 2025/26 heute live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

HBL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

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Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze

HBL heute live: Kann ich die Spiele heute im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

HBL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

News und Videos zur Handball-Bundesliga

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