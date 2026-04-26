Handball DAIKIN HBL, SC DHfK Leipzig - Füchse Berlin 09.11.2025 Blaer Hinriksson 44, SC DHfK Leipzig. Handball, DAIKIN HBL, 1. Bundesliga, Saison 2025/ 2026, 11. Spieltag: SC DHfK Leipzig vs. Füchse Berlin am 09.11.2025 in der Quarterback Immobilien Arena Leipzig. *** Handball DAIKIN HBL, SC DHfK Leipzig Füchse Berlin 09 11 2025 Blaer Hinriksson 44, SC DHfK Leipzig Handball, DAIKIN HBL, 1 Bundesliga, Season 2025 2026, Matchday 11 SC DHfK Leipzig vs Füchse Berlin on 09 11 2025 at the Quarterback Immobilien Arena Leipzig Copyright: xBEAUTIFULxSPORTS/JanxKaeferx

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.