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DHB-Pokal-Finale jetzt live: Übertragung des Endspiels im TV, Livestream und im Liveticker
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 03:57 Min
Die deutsche Handball-Elite kämpft in Köln um den ersten Titel des Jahres. So verfolgt ihr das Final Four des DHB-Pokals am Wochenende im Free-TV, Livestream oder Liveticker.
Es ist wieder an der Zeit! In Köln steht das Final Four des DHB-Pokals auf dem Programm. Vor allem bei den Fans und Zuschauern ist das Handball-Event in der "LANXESS arena" sehr beliebt.
Um den Titel kämpfen in diesem Jahr der TBV Lemgo, die Füchse Berlin, der Bergische HC und der SC Magdeburg.
Titelverteidiger THW Kiel hat indes keine Chance auf einen erneuten Erfolg. Die Norddeutschen verloren im Viertelfinale gegen Berlin (30:32).
ran hat die wichtigsten Informationen zu den Spielen und zur Übertragung für euch zusammengefasst!
DHB-Pokal heute live: Wann und wo findet das Final Four statt?
Das Final Four des DHB-Pokals findet am 18. und 19. April statt. Austragungsort ist die LANXESS arena in Köln.
DHB-Pokal: Wer nimmt am Final Four teil?
TBV Lemgo
Füchse Berlin
Bergischer HC
SC Magdeburg
Wird das Final Four des DHB-Pokals im Handball im Free-TV übertragen?
Zwei der vier Spiele werden im Free-TV zu sehen sein. Sowohl das Halbfinale zwischen dem TBV Lemgo und den Füchsen Berlin als auch das Finale zwischen den Füchsen und dem Bergischen HC werden live in der ARD übertragen.
Die nächsten Handball-Livestreams
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DHB-Pokal jetzt live: Wer zeigt das Handball-Final-Four im Livestream?
Die Spiele, die von der ARD im Free-TV übertragen werden, können auch bei Joyn verfolgt werden.
Wer alle Spiele sehen will, braucht ein kostenpflichtiges Abo bei Streaming-Sender "Dyn".
DHB-Pokal: Wer trifft im Halbfinale aufeinander und wann sind die Spiele?
18. April; 15:45 Uhr: TBV Lemgo vs. Füchse Berlin 36:39
18. April; 18:45 Uhr: Bergischer HC vs. SC Magdeburg 28:27 n.S.
DHB-Pokal: Wann finden das Spiel um Platz drei und das Finale heute statt?
19. April; 12:45 Uhr: Kleines Finale - TBV Lemgo vs. SC Magdeburg
19. April; 15:45 Uhr: Finale - Füchse Berlin vs. Bergischer HC