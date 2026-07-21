ran Mehr Sport Olympiastadion steht in Flammen - es ist nicht das erste Mal Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Die Finals sind das sportliche Großereignis für Randsportarten in Deutschland. In diesem Jahr werden sie bereits zum sechsten Mal stattfinden und werden vom 23. bis 26. Juli in Hannover ausgetragen. ran liefert alle wichtigen Informationen rund um die Wettkämpfe in Hannover.

Die Finals werden zum sechsten Mal veranstaltet und bieten in Hannover eine große Bühne für kleinere deutsche Randsportarten. Das Konzept der Multisportveranstaltung besteht darin, allen teilnehmenden Sportarten größere Aufmerksamkeit zu verschaffen, als das wahrscheinlich bei einer individuellen deutschen Meisterschaft vom jeweiligen Verband der Fall wäre. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay ist voller Vorfreude auf die sportlichen Wettkämpfe: "Es ist die größte Sportveranstaltung in der Stadt seit der Fußball-WM 2006. Und wir wollen den Menschen ein weiteres Sommermärchen schenken." ran hat alle wichtigen Informationen zum Großevent in Hannover zusammengetragen.

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Die Finals in Hannover: Diese Sportarten sind dabei Insgesamt werden in Hannover 24 Sportarten ausgetragen. Dabei sind 143 Meisterschaften zu vergeben. Das Programm reicht von traditionellen Sportarten wie Rudern, Segeln oder Leichtathletik bis hin zu neuen Trendsportarten wie Speed-Klettern oder BMX. In diesen Sportarten wird in Hannover um Titel gekämpft: Rapid Surfen

7er-Rugby

Flag Football

Kanu

Rudern

3x3 Basketball

Breaking

Bogenschießen

BMX Flatland

Speed-Klettern

Beachvolleyball

Stabhochsprung

Schwimmen

Coastal Rowing

Triathlon

Segeln

Windsurfen

Gewichtheben

Judo

Ju-Jutsu

Karate

Gerätturnen

Rhythmische Sportgymnastik

Trampolin-Turnen

Leichtathletik (Bochum) Hinzu kommen sogenannte Demonstrationssportarten, welche nicht offiziell zum Wettkampfprogramm gehören. Dazu gehören: Street Floorball (Rathenauplatz)

Kanu-Polo (Maschsee, Nordufer)

Stand-up-Paddling Parallelsprint (Maschsee)

Teqball (Olympiastützpunkt)

Die Finals in Hannover: Wo werden die Wettkämpfe ausgetragen? In Hannover wird es an neun verschiedenen Standorten heiß hergehen. Das Zentrum der Spiele ist die Innenstadt (Neues Rathaus, Opernplatz) und der nahegelegene Sportpark am Maschsee mit dem Olympia-Stützpunkt. Etwas weiter zieht es die Turner, die ihre Wettbewerbe in der ca. zehn km entfernten ZAG Arena austragen, sowie die Sportler, die am Steinhuder Meer antreten werden (ca. 35 km vom Stadtzentrum entfernt). Eine Ausnahme macht die Leichtathletik, welche im Lohrheidestadion in Bochum ausgetragen wird. Enercity Leinewelle: Rapid Surfen

Erika-Fisch-Stadion: 7er-Rugby, Flag Football

Maschsee: Kanu, Rudern

Neues Rathaus: 3x3 Basketball, Breaking, Bogenschießen, BMX Flatland

Opernplatz: Speed-Klettern, Beachvolleyball, Stabhochsprung

Stadionbad: Schwimmen

Steinhuder Meer: Coastal Rowing, Triathlon, Segeln, Windsurfen

Swiss Life Hall: Gewichtheben, Judo, Ju-Jutsu, Karate

ZAG Arena: Gerätturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Trampolin-Turnen

Lohrheidestadion Bochum: Leichtathletik (ohne Stabhochsprung)

Die Finals: Warum findet die Leichtathletik in Bochum-Wattenscheid statt? Das Problem für den Deutschen Leichtathletik Verband bestand darin, dass sich kein geeignetes Stadion in Hannover befindet. Das nahegelegene Braunschweig hätte die Wettbewerbe wie schon 2024 im Eintracht-Stadion austragen können, hatte aber von einer Bewerbung abgesehen. Daher hat Bochum den Zuschlag für das neu renovierte Lohrheidstadion im Stadtbezirk bekommen. Einzig die Stabhochspringer dürfen nach Hannover reisen, um dort auf dem Opernplatz auf einer extra aufgebauten Anlage zu springen.

Die Finals in Hannover: Wie kommt man an Tickets für das Event? Die meisten Events bei den Finals können von Sportbegeisterten kostenlos besucht werden. Ausnahmen sind Schwimmen, Turnen, Leichtathletik, 3x3 Basketball und Beachvolleyball. Abgesehen von den Beach-Volleyballern sind für alle Sportarten noch Tickets auf der offiziellen Veranstaltungswebsite erhältlich.

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Die Finals in Hannover: Wo wird das Event im TV übertragen? Im TV werden insgesamt mehr als 30 Stunden live übertragen. Dabei wechseln sich die ARD und das ZDF in den Übertragungen ab.

Die Finals in Hannover: Wo gibt es einen Livestream? Alle Wettbewerbe werden in bis zu sechs parallel laufenden Livestreams in der ARD- und ZDF-Mediathek gezeigt. Auch bei Joyn können die Wettbewerbe zum Teil im Livestream verfolgt werden.

Gibt es Para-Wettbewerbe bei den Finals? Auch der Deutsche Behinderten Sportbund ist mit den Veranstaltern in Kontakt getreten. In diesem Jahr sind Wettbewerbe im Rudern, Kanu und Bogenschießen Teil des Events. Sie werden auf denselben Sportanlagen ausgetragen und die Titel sind in der Gesamtzahl miteingerechnet. Es wird gehofft, dass zukünftig noch mehr Sportarten den Weg zu den Finals finden.

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