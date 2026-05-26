Leichtathletik
Stabhochsprung: Deutscher Olympia-Teilnehmer verfehlt Matte und verletzt sich schwer
Veröffentlicht:von ran
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Videoclip • 01:19 Min
Torben Blech ist bei einem Meeting in Bad Bergzabern schwer verunglückt. Für den Stabhochspringer ist damit die Leichtathletik-Europameisterschaft gelaufen.
Der Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag: Bei einem Wettkampf im rheinland-pfälzischen Bad Bergzabern verfehlte Torben Blech die Matte und verletzte sich schwer am Knie.
Der Stabhochspringer kam bei einem Versuch über 5,45 Meter zu weit nach rechts und landete unglücklich neben der Matte. Das Video des verhängnisvollen Sprungs postete er selbst auf Instagram.
"Ich bin mit dem Unterschenkel auf dem Asphalt aufgekommen und mit dem Oberkörper bis zur Hüfte auf der Matte gelandet. Meinem Kopf ist zum Glück nichts passiert", sagte der Leverkusener der "Siegener Zeitung":
"Wie es dazu gekommen ist, kann ich technisch gar nicht beschreiben. Das ist das erste Mal, dass mir das in sieben Jahren passiert ist."
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Torben Blech nahm zweimal an Olympischen Spielen
Sein linkes Knie sei schwer verletzt, schrieb der 31-Jährige bei Instagram, die genaue Diagnose wolle er in den nächsten Tagen mitteilen.
Die Wettkampfstätte hatte er gestützt verlassen müssen, die Leichtathletik-EM in Birmingham (10. bis 16. August) wird er verpassen.
Blech vertrat 2021 in Tokio und 2024 in Paris Deutschland bei den Olympischen Spielen.
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