Leichtathletik-Weltrekord gebrochen: Tharp knackt 14 Jahre alten Rekord über 110 m Hürden

Weltrekord aus 2012 gebrochen: Der 20-Jährige US-Hürdensprinter Ja'Kobe Tharp hat bei den nationalen Hochschul-Meisterschaften in den USA den Weltrekord über 110 m Hürden gebrochen.

Ja'Kobe Tharp hate lief schon im Halbfinale der Hochschul-Meisterschaften in Eugene/Oregon 12,75 Sekunden und unterbot die bisherige Bestmarke seines Landsmannes Aries Merritt aus dem Jahr 2012 um fünf Hundertstel. Die Zeit muss allerdings noch vom Weltverband World Athletics offiziell anerkannt werden.

"Ich habe keine Worte, ich bin sprachlos. Das war nicht einmal ein perfektes Rennen. 12,75? Ich habe noch mehr in meinen Beinen", sagte Tharp, der für die Auburn University (Alabama) antritt.

Für den U20-Weltmeister bedeutet die Leistung bei der NCAA-Championship einen gewaltigen Leistungssprung: Zuvor war er noch nie unter 13 Sekunden geblieben. Der Finallauf findet am Freitag (Ortszeit) statt.

Im September 2025 hatte Tharp bei den Weltmeisterschaften in Tokio den sechsten Platz belegt. Im Winter stellte er mit 7,32 Sekunden die drittschnellste Zeit über 60 Meter Hürden (Hallendistanz) auf – nur knapp über dem Weltrekord von Grant Holloway (7,27 Sekunden).

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