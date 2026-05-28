Skateboard
Skateboard-Legende Marc Johnson stirbt überraschend mit 49 Jahren - Rätsel um Todesursache
Aktualisiert:von ran
Marc Johnson ist tot. Der einflussreiche Street-Skater verstarb unter bislang unbekannten Umständen im Alter von nur 49 Jahren.
Street-Skater Marc Johnson ist im Alter von nur 49 Jahren verstorben.
Sein langjähriger Wegbegleiter und Skateboard-Kollege Louie Barletta schrieb in einem emotionalen Beitrag für das "Thrasher Magazine" über den Verlust seines Freundes:
"Während ich dies schreibe, ist die Realität noch nicht ganz zu mir durchgedrungen", so Barletta.
Und weiter: "Es ist noch nicht einmal einen Monat her, dass Marc nach San Jose kam, um etwas Zeit mit uns zu verbringen. Er war nüchtern, gesund und voller Lebensfreude. Wir hatten viel Spaß dabei, in Erinnerungen an alte Zeiten zu schwelgen. Er schien sich aufrichtig auf die Zukunft zu freuen."
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Marc Johnson verstorben: Todesursache noch unbekannt
Wann und woran genau Johnson gestorben ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.
Er galt in der Szene als einer der kreativsten und technisch versiertesten Street-Skater aller Zeiten. Johnson verband hochkomplexe, technische Switch-Tricks (Tricks in der entgegengesetzten, ungewohnten Fußstellung) mit einer Leichtigkeit und einem unverwechselbaren, sauberen Style.
Zudem war er für die visuelle Inszenierung seiner stilprägenden Videoparts bekannt. In der Vergangenheit hatte er jedoch auch viele Jahre lang mit Alkoholproblemen zu kämpfen gehabt.
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