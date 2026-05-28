Skateboard-Legende Marc Johnson stirbt überraschend mit 49 Jahren - Rätsel um Todesursache

Marc Johnson ist tot. Der einflussreiche Street-Skater verstarb unter bislang unbekannten Umständen im Alter von nur 49 Jahren.

Street-Skater Marc Johnson ist im Alter von nur 49 Jahren verstorben.

Sein langjähriger Wegbegleiter und Skateboard-Kollege Louie Barletta schrieb in einem emotionalen Beitrag für das "Thrasher Magazine" über den Verlust seines Freundes:

"Während ich dies schreibe, ist die Realität noch nicht ganz zu mir durchgedrungen", so Barletta.

Und weiter: "Es ist noch nicht einmal einen Monat her, dass Marc nach San Jose kam, um etwas Zeit mit uns zu verbringen. Er war nüchtern, gesund und voller Lebensfreude. Wir hatten viel Spaß dabei, in Erinnerungen an alte Zeiten zu schwelgen. Er schien sich aufrichtig auf die Zukunft zu freuen."