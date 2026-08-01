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Die Schwimm-EM live auf Joyn

Schwimm-EM 2026 heute aus Paris im Livestream & Free-TV: Zeitplan am Samstag, 1. August - Wasserspringen jetzt live

Aktualisiert:

von Ran.de

Olympia

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Videoclip • 01:25 Min

Die Schwimm-EM 2026 in Paris hat begonnen. Zunächst sind die Wettbewerbe im Wasserspringen und Synchronschwimmen an der Reihe. ran fasst die wichtigsten Infos zusammen.

Die Schwimm-Europameisterschaften 2026 finden in Paris statt und laufen vom 31. Juli bis 16. August 2026. Den Auftakt machen die Synchronschwimmer und Wasserspringer, ehe die Freiwasser- und Beckenschwimmer ins Geschehen eingreifen.

Austragungsort der Beckenwettbewerbe ist das Olympic Aquatics Centre, das bereits für die Olympischen Spiele 2024 genutzt wurde.

ran hat alle relevanten Optionen zur Schwimm-EM und der Übertragung zusammengefasst.

Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn:

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Bald verfügbar

    Heute, 14:00 Uhr • Fussball

    Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 14:00 Uhr • Fussball

    Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin

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    120 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 14:00 Uhr • Fussball

    Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

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    Heute, 14:00 Uhr • Fussball

    Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 15:30 Uhr • American Football

    GFL live: Konferenz vom 13. Spieltag

    Verfügbar auf Joyn

    225 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 15:30 Uhr • American Football

    GFL live: Konferenz vom 13. Spieltag

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    225 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 16:00 Uhr • Fussball

    Regionalliga: BFC Dynamo – BSG Chemie Leipzig im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 16:00 Uhr • Fussball

    Regionalliga: BFC Dynamo – BSG Chemie Leipzig im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 17:00 Uhr • American Football

    AFLE live: 11. Spieltag: Firenze Red Lions at Paris Lights

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 17:00 Uhr • American Football

    AFLE live: 11. Spieltag: Firenze Red Lions at Paris Lights

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • WWE

    WWE Smackdown im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    115 Min

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    Heute, 22:00 Uhr • WWE

    WWE Smackdown im Stream

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    115 Min

  • Bald verfügbar

    Mittwoch, 05.08. 22:10 • WWE

    WWE RAW im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Mittwoch, 05.08. 22:10 • WWE

    WWE RAW im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE

    WWE NXT im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    100 Min

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    Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE

    WWE NXT im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    100 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 07.08. 18:40 • Rugby

    Greatest Rivalry: DHL Stormers - All Blacks live im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 07.08. 18:40 • Rugby

    Greatest Rivalry: DHL Stormers - All Blacks live im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball

    2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    190 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball

    2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    190 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    55 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    55 Min

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Schwimm-EM 2026 heute live: Wer überträgt im Free-TV?

Die ARD und das ZDF zeigen die Schwimm-EM live im Free-TV. Es werden allerdings nicht alle Wettkämpfe übertragen. Der Fokus liegt auf den Beckenwettbewerben, weshalb es in Woche eins nur wenige Übertragungen im linearen TV gibt.

Schwimm-EM 2026 heute live: Wo finde ich einen kostenfreien Livestream

Einen Livestream zur Schwimm-EM gibt es in den Mediatheken der ARD und des ZDF. Das Streaming-Angebot ist deutlich umfangreicher als im linearen TV und fängt alle relevanten Entscheidungen ein.

Live-Übertragungen der ARD und des ZDF können auch auf Joyn live gestreamt werden.

Wer alles von der Schwimm-EM live verfolgen möchte, kann dies über den offiziellen Stream von European Aquatics machen. Dieser ist kostenlos, jedoch ist eine Registrierung nötig.

Schwimm-EM 2026 live: Welche Entscheidungen stehen heute auf dem Programm

Am heutigen Freitag stehen die ersten drei Entscheidungen auf dem Programm. Im Mixed-Wettbewerb im Wasserspringen gehen Lena Hentschel, Pauline Pfeif, Moritz Wesemann und Ole Rösler mit Medaillenchancen an den Start.

Die Wettbewerbe werden auf "sportschau.de" live gestreamt.

  • Wasserspringen (ab 12.30 Uhr)
    1m Brett Frauen - Qualifikation

  • Wasserspringen (ab 18:30 Uhr)
    Mixed Synchronspringen vom 3m Brett
    Finale 1m Brett Frauen - Finale

  • Synchronschwimmen (ab 9:00 Uhr)
    Frauen Solo Freestyle - Qualifikation

  • Synchronschwimmen (ab 16:00 Uhr)
    Mixed Duo Freestyle
    Finale Duo Freestyle - Finale

Schwimm-EM 2026 heute live: Die Termine im Überblick

  • 31. Juli – 5. August: Synchronschwimmen

  • 31. Juli – 6. August: Wasserspringen

  • 4. – 8. August: Freiwasserschwimmen

  • 7. – 8. August: High Diving

  • 10. – 16. August: Beckenschwimmen (50-m-Bahn)

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Aktuelle Sport-Videos auf Joyn

Schwimm-EM heute live: Alle Medaillen-Entscheidungen im Überblick

Synchronschwimmen:

  • Freitag, 31. Juli
    18:00 Uhr: Frauen Duett Technische Kür
    18:00 Uhr: Männer Solo Technische Kür

  • Samstag, 1. August
    16:00 Uhr: Mixed Duett Freie Kür 
    16:00 Uhr: Frauen Duett Freie Kür

  • Sonntag, 2. August
    16:00 Uhr: Mixed Duett Technische Kür

  • Montag, 3. August
    09:00 Uhr: Frauen Solo Freie Kür
    09:00 Uhr: Männer Solo Freie Kür
    16:00 Uhr: Team Freie Kür

  • Dienstag, 4. August
    09:00 Uhr: Frauen Solo Technische Kür
    16:00 Uhr: Team Technische Kür – Finale

  • Mittwoch, 5. August
    15:00 Uhr: Akrobatisches Team – Finale

Wasserspringen:

  • 31. Juli 2026  14:30 Uhr:
    14:30 Uhr: Mixed-Team

  • 1. August 2026 – 20:00 Uhr:
    20:00 Uhr: 10 m Synchron Frauen
    20:00 Uhr: 1 m Brett Männer

  • 2. August 2026
    19:00 Uhr:     Mixed 3 m Synchron
    19:00 Uhr: 1 m Brett Frauen

  • 3. August 2026
    19:00 Uhr:     3 m Synchron Männer
    19:00 Uhr: 10 m Turm Frauen

  • 4. August 2026
    19:30 Uhr:     10 m Synchron Männer
    19:30 Uhr: 3 m Brett Frauen

  • 5. August 2026
    19:00 Uhr:     Mixed 10 m Synchron
    6. August 2026
    19:00 Uhr:     3 m Synchron Frauen

Freiwasserschwimmen

  • Dienstag, 4. August 2026
    10:00 Uhr:     10 km Männer
    15:00 Uhr: 10 km Frauen

  • Mittwoch, 5. August 2026
    10:00 Uhr:     5 km Männer
    15:00 Uhr: 5 km Frauen

  • Freitag, 7. August 2026
    10:00 Uhr:     3 km Knockout Frauen
    16:00 Uhr: 3 km Knockout Männer

  • Samstag, 8. August 2026
    10:00 Uhr:     Mixed-Staffel

Beckenschwimmen

  • Montag, 10. August 2026 (ab 18:30 Uhr)
    400 m Lagen Männer
    4 × 200 m Freistil Frauen
    4 × 200 m Freistil Männer

  • Dienstag, 11. August 2026 (ab 18:30 Uhr)
    200 m Rücken Frauen
    50 m Schmetterling Männer
    100 m Freistil Frauen
    100 m Brust Männer
    800 m Freistil Frauen
    4 × 100 m Lagen Mixed

  • Mittwoch, 12. August 2026 (ab 18:30 Uhr):
    200 m Rücken Männer
    50 m Schmetterling Frauen
    100 m Freistil Männer
    100 m Brust Frauen
    400 m Lagen Frauen
    800 m Freistil Männer
    4 × 100 m Freistil Frauen

  • Donnerstag, 13. August 2026 (ab 18:30 Uhr):
    100 m Schmetterling Männer
    50 m Rücken Frauen
    200 m Brust Männer
    200 m Freistil Frauen
    4 × 100 m Freistil Männer

  • Freitag, 14. August 2026 (ab 18:30 Uhr):
    100 m Schmetterling Frauen
    200 m Freistil Männer
    200 m Brust Frauen
    1500 m Freistil Frauen
    4 × 100 m Freistil Mixed

  • Samstag, 15. August 2026 (ab 18:30 Uhr)
    200 m Schmetterling Männer
    50 m Freistil Frauen
    50 m Brust Männer
    200 m Lagen Frauen
    1500 m Freistil Männer
    100 m Rücken Frauen
    4 × 200 m Freistil Mixed

  • Sonntag, 16. August 2026 (ab 18:30 Uhr)
    50 m Freistil Männer
    50 m Brust Frauen
    200 m Lagen Männer
    200 m Schmetterling Frauen
    100 m Rücken Männer
    400 m Freistil Frauen
    400 m Freistil Männer
    4 × 100 m Lagen Frauen
    4 × 100 m Lagen Männer

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Schwimm-EM: Die deutschen Medaillenhoffnungen

Beckenschwimmen:

  • Lukas Märtens: 
    Der Olympiasieger aus Paris und frühere EM-Titelträger ist der Topfavorit über die 400 Meter Freistil und kann auch über die 200-Meter-Distanz Edelmetall holen.

  • Anna Elendt:
    Die Weltmeisterin hat große Medaillenchancen über 50 Meter und 100 Meter Brust.

  • Isabel Gose
    Die EM-Goldgewinnerin hat Medaillenchancen über die Mittel- und Langstrecken im Freistil.

  • Sven Schwarz:
    Der zweimalige WM-Silbergewinner ist auf den langen Freistilstrecken zu Hause und ein Medaillenkandidat.

  • Johannes Liebmann
    Der 19-Jährige hat jüngst einen Europarekord über 1500 Meter aufgestellt und ist ein großer Hoffnungsträger auf Edelmetall.

  • Angelina Köhler
    Die Weltmeisterin aus dem Jahr 2024 ist eine Goldhoffnung über 100 Meter Schmetterling

Freiwasserschwimmen:

  • Florian Wellbrock
    Florian Wellbrock ist mehrfacher Weltmeister und Deutschlands größte Freiwasser-Hoffnung. Der frühere Beckenschwimmer kann mehrere Medaillen gewinnen

  • Oliver Klemet
    Der Olympia-Silbergewinner hat ebenfalls Medaillenchancen über die Freiwasserstrecken

Wasserspringen:

  • Lena Hentschel & Jette Müller, 3 m Synchron 
    Hentschel gehört mit EM-Gold und Olympia-Bronze zu den ganz großen Hoffnungen. Dies gilt insbesondere für den Synchron-Wettbewerb mit Jette Müller.

  • Mixed, 3 m Synchron – Das deutsche Mixed ist Tielverteidiger und geht erneut mit großen Ambitionen an den Start

  • Moritz Wesemann, 1 m
    Wesemann ist Titelverteidiger vom 1-Meter-Brett und ein klarer Medaillenkandidat

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