Olympia Olympia 2024 - Märtens scherzt: Bin offen für Surf-Karriere Videoclip • 01:25 Min Link kopieren Teilen

Die Schwimm-EM 2026 in Paris hat begonnen. Zunächst sind die Wettbewerbe im Wasserspringen und Synchronschwimmen an der Reihe. ran fasst die wichtigsten Infos zusammen.

Die Schwimm-Europameisterschaften 2026 finden in Paris statt und laufen vom 31. Juli bis 16. August 2026. Den Auftakt machen die Synchronschwimmer und Wasserspringer, ehe die Freiwasser- und Beckenschwimmer ins Geschehen eingreifen. Austragungsort der Beckenwettbewerbe ist das Olympic Aquatics Centre, das bereits für die Olympischen Spiele 2024 genutzt wurde. ran hat alle relevanten Optionen zur Schwimm-EM und der Übertragung zusammengefasst.

Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn: Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 05.08. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 05.08. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 07.08. 18:40 • Rugby Greatest Rivalry: DHL Stormers - All Blacks live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 07.08. 18:40 • Rugby Greatest Rivalry: DHL Stormers - All Blacks live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Sonntag, 09.08. 16:00 • American Football AFLE live: 12. Spieltag: Rhein Fire at Berlin Thunder Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 09.08. 16:00 • American Football AFLE live: 12. Spieltag: Rhein Fire at Berlin Thunder Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 10.08. 11:30 • Mehr Sport Leichtathletik-EM in Birmingham: Tag 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 10.08. 11:30 • Mehr Sport Leichtathletik-EM in Birmingham: Tag 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 11.08. 11:15 • Mehr Sport Leichtathletik-EM in Birmingham: Tag 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 11.08. 11:15 • Mehr Sport Leichtathletik-EM in Birmingham: Tag 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Link kopieren Teilen

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Schwimm-EM 2026 heute live: Wer überträgt im Free-TV? Die ARD und das ZDF zeigen die Schwimm-EM live im Free-TV. Es werden allerdings nicht alle Wettkämpfe übertragen. Der Fokus liegt auf den Beckenwettbewerben, weshalb es in Woche eins nur wenige Übertragungen im linearen TV gibt.

Schwimm-EM 2026 heute live: Wo finde ich einen kostenfreien Livestream Einen Livestream zur Schwimm-EM gibt es in den Mediatheken der ARD und des ZDF. Das Streaming-Angebot ist deutlich umfangreicher als im linearen TV und fängt alle relevanten Entscheidungen ein. Live-Übertragungen der ARD und des ZDF können auch auf Joyn live gestreamt werden. Die Schwimm-EM im ARD-Stream auf Joyn

Die Schwimm-EM im ZDF-Stream auf Joyn Wer alles von der Schwimm-EM live verfolgen möchte, kann dies über den offiziellen Stream von European Aquatics machen. Dieser ist kostenlos, jedoch ist eine Registrierung nötig.

Schwimm-EM 2026 live: Welche Entscheidungen stehen heute auf dem Programm Am Sonntag stehen die ersten drei Entscheidungen auf dem Programm. Im Mixed-Wettbewerb im Wasserspringen gehen Lena Hentschel, Pauline Pfeif, Moritz Wesemann und Ole Rösler mit Medaillenchancen an den Start. Die Wettbewerbe werden auf "sportschau.de" live gestreamt. Wasserspringen (ab 12.30 Uhr)

1m Brett Frauen - Qualifikation

Wasserspringen (ab 18:30 Uhr)

Mixed Synchronspringen vom 3m Brett - Finale

1m Brett Frauen - Finale

Synchronschwimmen (ab 9:00 Uhr)

Team Freestyle - Qualifikation

Synchronschwimmen (ab 16:00 Uhr)

Mixed Duo Technik - Finale

Schwimm-EM 2026 heute live: Die Termine im Überblick 31. Juli – 5. August: Synchronschwimmen

31. Juli – 6. August: Wasserspringen

4. – 8. August: Freiwasserschwimmen

7. – 8. August: High Diving

10. – 16. August: Beckenschwimmen (50-m-Bahn)

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Schwimm-EM heute live: Alle Medaillen-Entscheidungen im Überblick Synchronschwimmen: Freitag, 31. Juli

18:00 Uhr: Frauen Duett Technische Kür

18:00 Uhr: Männer Solo Technische Kür

Samstag, 1. August

16:00 Uhr: Mixed Duett Freie Kür

16:00 Uhr: Frauen Duett Freie Kür

Sonntag, 2. August

16:00 Uhr: Mixed Duett Technische Kür

Montag, 3. August

09:00 Uhr: Frauen Solo Freie Kür

09:00 Uhr: Männer Solo Freie Kür

16:00 Uhr: Team Freie Kür

Dienstag, 4. August

09:00 Uhr: Frauen Solo Technische Kür

16:00 Uhr: Team Technische Kür – Finale

Mittwoch, 5. August

15:00 Uhr: Akrobatisches Team – Finale Wasserspringen: 31. Juli 2026 14:30 Uhr:

14:30 Uhr: Mixed-Team

1. August 2026 – 20:00 Uhr:

20:00 Uhr : 10 m Synchron Frauen

20:00 Uhr: 1 m Brett Männer

2. August 2026

19:00 Uhr: Mixed 3 m Synchron

19:00 Uhr: 1 m Brett Frauen

3. August 2026

19:00 Uhr: 3 m Synchron Männer

19:00 Uhr: 10 m Turm Frauen

4. August 2026

19:30 Uhr: 10 m Synchron Männer

19:30 Uhr: 3 m Brett Frauen

5. August 2026

19:00 Uhr: Mixed 10 m Synchron

6. August 2026

19:00 Uhr: 3 m Synchron Frauen Freiwasserschwimmen Dienstag, 4. August 2026

10:00 Uhr: 10 km Männer

15:00 Uhr: 10 km Frauen

Mittwoch, 5. August 2026

10:00 Uhr: 5 km Männer

15:00 Uhr: 5 km Frauen

Freitag, 7. August 2026

10:00 Uhr: 3 km Knockout Frauen

16:00 Uhr: 3 km Knockout Männer

Samstag, 8. August 2026

10:00 Uhr: Mixed-Staffel Beckenschwimmen Montag, 10. August 2026 (ab 18:30 Uhr)

400 m Lagen Männer

4 × 200 m Freistil Frauen

4 × 200 m Freistil Männer

Dienstag, 11. August 2026 (ab 18:30 Uhr)

200 m Rücken Frauen

50 m Schmetterling Männer

100 m Freistil Frauen

100 m Brust Männer

800 m Freistil Frauen

4 × 100 m Lagen Mixed

Mittwoch, 12. August 2026 (ab 18:30 Uhr):

200 m Rücken Männer

50 m Schmetterling Frauen

100 m Freistil Männer

100 m Brust Frauen

400 m Lagen Frauen

800 m Freistil Männer

4 × 100 m Freistil Frauen

Donnerstag, 13. August 2026 (ab 18:30 Uhr):

100 m Schmetterling Männer

50 m Rücken Frauen

200 m Brust Männer

200 m Freistil Frauen

4 × 100 m Freistil Männer

Freitag, 14. August 2026 (ab 18:30 Uhr):

100 m Schmetterling Frauen

200 m Freistil Männer

200 m Brust Frauen

1500 m Freistil Frauen

4 × 100 m Freistil Mixed

Samstag, 15. August 2026 (ab 18:30 Uhr)

200 m Schmetterling Männer

50 m Freistil Frauen

50 m Brust Männer

200 m Lagen Frauen

1500 m Freistil Männer

100 m Rücken Frauen

4 × 200 m Freistil Mixed

Sonntag, 16. August 2026 (ab 18:30 Uhr)

50 m Freistil Männer

50 m Brust Frauen

200 m Lagen Männer

200 m Schmetterling Frauen

100 m Rücken Männer

400 m Freistil Frauen

400 m Freistil Männer

4 × 100 m Lagen Frauen

4 × 100 m Lagen Männer

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Schwimm-EM: Die deutschen Medaillenhoffnungen Beckenschwimmen: Lukas Märtens:

Der Olympiasieger aus Paris und frühere EM-Titelträger ist der Topfavorit über die 400 Meter Freistil und kann auch über die 200-Meter-Distanz Edelmetall holen.

Anna Elendt:

Die Weltmeisterin hat große Medaillenchancen über 50 Meter und 100 Meter Brust.

Isabel Gose

Die EM-Goldgewinnerin hat Medaillenchancen über die Mittel- und Langstrecken im Freistil.

Sven Schwarz:

Der zweimalige WM-Silbergewinner ist auf den langen Freistilstrecken zu Hause und ein Medaillenkandidat.

Johannes Liebmann

Der 19-Jährige hat jüngst einen Europarekord über 1500 Meter aufgestellt und ist ein großer Hoffnungsträger auf Edelmetall.

Angelina Köhler

Die Weltmeisterin aus dem Jahr 2024 ist eine Goldhoffnung über 100 Meter Schmetterling Freiwasserschwimmen: Florian Wellbrock

Florian Wellbrock ist mehrfacher Weltmeister und Deutschlands größte Freiwasser-Hoffnung. Der frühere Beckenschwimmer kann mehrere Medaillen gewinnen

Oliver Klemet

Der Olympia-Silbergewinner hat ebenfalls Medaillenchancen über die Freiwasserstrecken Wasserspringen: Lena Hentschel & Jette Müller, 3 m Synchron

Hentschel gehört mit EM-Gold und Olympia-Bronze zu den ganz großen Hoffnungen. Dies gilt insbesondere für den Synchron-Wettbewerb mit Jette Müller.

Mixed, 3 m Synchron – Das deutsche Mixed ist Tielverteidiger und geht erneut mit großen Ambitionen an den Start

Moritz Wesemann, 1 m

Wesemann ist Titelverteidiger vom 1-Meter-Brett und ein klarer Medaillenkandidat

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