Die Schwimm-EM live auf Joyn
Schwimm-EM 2026 heute aus Paris im Livestream und Free-TV: Zeitplan am Sonntag, 2. August
Aktualisiert:von Ran.de
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Videoclip • 01:25 Min
Die Schwimm-EM 2026 in Paris hat begonnen. Zunächst sind die Wettbewerbe im Wasserspringen und Synchronschwimmen an der Reihe. ran fasst die wichtigsten Infos zusammen.
Die Schwimm-Europameisterschaften 2026 finden in Paris statt und laufen vom 31. Juli bis 16. August 2026. Den Auftakt machen die Synchronschwimmer und Wasserspringer, ehe die Freiwasser- und Beckenschwimmer ins Geschehen eingreifen.
Austragungsort der Beckenwettbewerbe ist das Olympic Aquatics Centre, das bereits für die Olympischen Spiele 2024 genutzt wurde.
ran hat alle relevanten Optionen zur Schwimm-EM und der Übertragung zusammengefasst.
Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn:
- Bald verfügbar
Mittwoch, 05.08. 22:10 • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
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WWE RAW im Stream
150 Min
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Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
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100 Min
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Freitag, 07.08. 18:40 • Rugby
Greatest Rivalry: DHL Stormers - All Blacks live im Stream
150 MinBald verfügbar
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Greatest Rivalry: DHL Stormers - All Blacks live im Stream
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Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball
2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream
190 MinBald verfügbar
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Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball
3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen
120 MinBald verfügbar
Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball
3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball
3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers
120 MinBald verfügbar
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3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers
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- Bald verfügbar
Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball
Sportschau im Livestream
55 MinBald verfügbar
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Sportschau im Livestream
55 Min
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Samstag, 08.08. 22:00 • WWE
WWE Smackdown im Stream
115 MinBald verfügbar
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115 Min
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Sonntag, 09.08. 16:00 • American Football
AFLE live: 12. Spieltag: Rhein Fire at Berlin Thunder
195 MinBald verfügbar
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Montag, 10.08. 11:30 • Mehr Sport
Leichtathletik-EM in Birmingham: Tag 1 im Livestream
190 MinBald verfügbar
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Leichtathletik-EM in Birmingham: Tag 1 im Livestream
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Dienstag, 11.08. 11:15 • Mehr Sport
Leichtathletik-EM in Birmingham: Tag 2 im Livestream
165 MinBald verfügbar
Dienstag, 11.08. 11:15 • Mehr Sport
Leichtathletik-EM in Birmingham: Tag 2 im Livestream
165 Min
Schwimm-EM 2026 heute live: Wer überträgt im Free-TV?
Die ARD und das ZDF zeigen die Schwimm-EM live im Free-TV. Es werden allerdings nicht alle Wettkämpfe übertragen. Der Fokus liegt auf den Beckenwettbewerben, weshalb es in Woche eins nur wenige Übertragungen im linearen TV gibt.
Schwimm-EM 2026 heute live: Wo finde ich einen kostenfreien Livestream
Einen Livestream zur Schwimm-EM gibt es in den Mediatheken der ARD und des ZDF. Das Streaming-Angebot ist deutlich umfangreicher als im linearen TV und fängt alle relevanten Entscheidungen ein.
Live-Übertragungen der ARD und des ZDF können auch auf Joyn live gestreamt werden.
Wer alles von der Schwimm-EM live verfolgen möchte, kann dies über den offiziellen Stream von European Aquatics machen. Dieser ist kostenlos, jedoch ist eine Registrierung nötig.
Schwimm-EM 2026 live: Welche Entscheidungen stehen heute auf dem Programm
Am Sonntag stehen die ersten drei Entscheidungen auf dem Programm. Im Mixed-Wettbewerb im Wasserspringen gehen Lena Hentschel, Pauline Pfeif, Moritz Wesemann und Ole Rösler mit Medaillenchancen an den Start.
Die Wettbewerbe werden auf "sportschau.de" live gestreamt.
Wasserspringen (ab 12.30 Uhr)
1m Brett Frauen - Qualifikation
Wasserspringen (ab 18:30 Uhr)
Mixed Synchronspringen vom 3m Brett - Finale
1m Brett Frauen - Finale
Synchronschwimmen (ab 9:00 Uhr)
Team Freestyle - Qualifikation
Synchronschwimmen (ab 16:00 Uhr)
Mixed Duo Technik - Finale
Schwimm-EM 2026 heute live: Die Termine im Überblick
31. Juli – 5. August: Synchronschwimmen
31. Juli – 6. August: Wasserspringen
4. – 8. August: Freiwasserschwimmen
7. – 8. August: High Diving
10. – 16. August: Beckenschwimmen (50-m-Bahn)
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Schwimm-EM heute live: Alle Medaillen-Entscheidungen im Überblick
Synchronschwimmen:
Freitag, 31. Juli
18:00 Uhr: Frauen Duett Technische Kür
18:00 Uhr: Männer Solo Technische Kür
Samstag, 1. August
16:00 Uhr: Mixed Duett Freie Kür
16:00 Uhr: Frauen Duett Freie Kür
Sonntag, 2. August
16:00 Uhr: Mixed Duett Technische Kür
Montag, 3. August
09:00 Uhr: Frauen Solo Freie Kür
09:00 Uhr: Männer Solo Freie Kür
16:00 Uhr: Team Freie Kür
Dienstag, 4. August
09:00 Uhr: Frauen Solo Technische Kür
16:00 Uhr: Team Technische Kür – Finale
Mittwoch, 5. August
15:00 Uhr: Akrobatisches Team – Finale
Wasserspringen:
31. Juli 2026 14:30 Uhr:
14:30 Uhr: Mixed-Team
1. August 2026 – 20:00 Uhr:
20:00 Uhr: 10 m Synchron Frauen
20:00 Uhr: 1 m Brett Männer
2. August 2026
19:00 Uhr: Mixed 3 m Synchron
19:00 Uhr: 1 m Brett Frauen
3. August 2026
19:00 Uhr: 3 m Synchron Männer
19:00 Uhr: 10 m Turm Frauen
4. August 2026
19:30 Uhr: 10 m Synchron Männer
19:30 Uhr: 3 m Brett Frauen
5. August 2026
19:00 Uhr: Mixed 10 m Synchron
6. August 2026
19:00 Uhr: 3 m Synchron Frauen
Freiwasserschwimmen
Dienstag, 4. August 2026
10:00 Uhr: 10 km Männer
15:00 Uhr: 10 km Frauen
Mittwoch, 5. August 2026
10:00 Uhr: 5 km Männer
15:00 Uhr: 5 km Frauen
Freitag, 7. August 2026
10:00 Uhr: 3 km Knockout Frauen
16:00 Uhr: 3 km Knockout Männer
Samstag, 8. August 2026
10:00 Uhr: Mixed-Staffel
Beckenschwimmen
Montag, 10. August 2026 (ab 18:30 Uhr)
400 m Lagen Männer
4 × 200 m Freistil Frauen
4 × 200 m Freistil Männer
Dienstag, 11. August 2026 (ab 18:30 Uhr)
200 m Rücken Frauen
50 m Schmetterling Männer
100 m Freistil Frauen
100 m Brust Männer
800 m Freistil Frauen
4 × 100 m Lagen Mixed
Mittwoch, 12. August 2026 (ab 18:30 Uhr):
200 m Rücken Männer
50 m Schmetterling Frauen
100 m Freistil Männer
100 m Brust Frauen
400 m Lagen Frauen
800 m Freistil Männer
4 × 100 m Freistil Frauen
Donnerstag, 13. August 2026 (ab 18:30 Uhr):
100 m Schmetterling Männer
50 m Rücken Frauen
200 m Brust Männer
200 m Freistil Frauen
4 × 100 m Freistil Männer
Freitag, 14. August 2026 (ab 18:30 Uhr):
100 m Schmetterling Frauen
200 m Freistil Männer
200 m Brust Frauen
1500 m Freistil Frauen
4 × 100 m Freistil Mixed
Samstag, 15. August 2026 (ab 18:30 Uhr)
200 m Schmetterling Männer
50 m Freistil Frauen
50 m Brust Männer
200 m Lagen Frauen
1500 m Freistil Männer
100 m Rücken Frauen
4 × 200 m Freistil Mixed
Sonntag, 16. August 2026 (ab 18:30 Uhr)
50 m Freistil Männer
50 m Brust Frauen
200 m Lagen Männer
200 m Schmetterling Frauen
100 m Rücken Männer
400 m Freistil Frauen
400 m Freistil Männer
4 × 100 m Lagen Frauen
4 × 100 m Lagen Männer
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Schwimm-EM: Die deutschen Medaillenhoffnungen
Beckenschwimmen:
Lukas Märtens:
Der Olympiasieger aus Paris und frühere EM-Titelträger ist der Topfavorit über die 400 Meter Freistil und kann auch über die 200-Meter-Distanz Edelmetall holen.
Anna Elendt:
Die Weltmeisterin hat große Medaillenchancen über 50 Meter und 100 Meter Brust.
Isabel Gose
Die EM-Goldgewinnerin hat Medaillenchancen über die Mittel- und Langstrecken im Freistil.
Sven Schwarz:
Der zweimalige WM-Silbergewinner ist auf den langen Freistilstrecken zu Hause und ein Medaillenkandidat.
Johannes Liebmann
Der 19-Jährige hat jüngst einen Europarekord über 1500 Meter aufgestellt und ist ein großer Hoffnungsträger auf Edelmetall.
Angelina Köhler
Die Weltmeisterin aus dem Jahr 2024 ist eine Goldhoffnung über 100 Meter Schmetterling
Freiwasserschwimmen:
Florian Wellbrock
Florian Wellbrock ist mehrfacher Weltmeister und Deutschlands größte Freiwasser-Hoffnung. Der frühere Beckenschwimmer kann mehrere Medaillen gewinnen
Oliver Klemet
Der Olympia-Silbergewinner hat ebenfalls Medaillenchancen über die Freiwasserstrecken
Wasserspringen:
Lena Hentschel & Jette Müller, 3 m Synchron
Hentschel gehört mit EM-Gold und Olympia-Bronze zu den ganz großen Hoffnungen. Dies gilt insbesondere für den Synchron-Wettbewerb mit Jette Müller.
Mixed, 3 m Synchron – Das deutsche Mixed ist Tielverteidiger und geht erneut mit großen Ambitionen an den Start
Moritz Wesemann, 1 m
Wesemann ist Titelverteidiger vom 1-Meter-Brett und ein klarer Medaillenkandidat
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