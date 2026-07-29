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Bundesliga

Fußball-Gehälter: Die Top-Verdiener der 18 Bundesligisten

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ran Fußball

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Videoclip • 01:38 Min

Fußballprofis verdienen in der Bundesliga bekanntlich sehr viel Geld. Doch die Gehaltsunterschiede sind teilweise sehr groß.

An den Gehältern zeigt sich, wie groß die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Bundesligisten sind. Die "Sport Bild" hat in einem aktuellen Artikel Schätzungen über die Top-Verdiener der 18 Bundesligisten veröffentlicht. Alle Jahres-Gehälter sind Brutto-Beträge.

FC Bayern München

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Borussia Dortmund

RB Leipzig

  • Lukas Klostermann - gesch. ca. 7 Millionen Euro

VfB Stuttgart

TSG Hoffenheim

  • Andrej Kramaric - gesch. ca. 3 Millionen Euro

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Bayer 04 Leverkusen

  • Patrick Schick - gesch. ca. 8 Millionen Euro

SC Freiburg

Eintracht Frankfurt

  • Robin Koch - mit Boni bis zu gesch. ca. 5,5 Millionen Euro

FC Augsburg

  • Fabian Rieder - gesch. ca. 1,5 Millionen Euro

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1. FSV Mainz 05

1. FC Union Berlin

  • Oliver Burke - gesch. ca. 1,8 Millionen Euro

  • Rani Khedira - gesch. ca. 1,8 Millionen Euro

  • Frederik Ronnow - gesch. ca. 1,8 Millionen Euro

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Borussia Mönchengladbach

  • Florian Neuhaus - gesch. ca. 4 Millionen Euro

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Hamburger SV

  • Yussuf Poulsen - gesch. ca. 1,8 Millionen Euro

1. FC Köln

  • Luca Waldschmidt - 2,1 Millionen Euro

SV Werder Bremen

  • Marco Friedl - gesch. ca. 2 Millionen Euro

FC Schalke 04

  • Kenan Karaman - gesch. ca. 1,3 Millionen Euro

  • Loris Karius - gesch. ca. 1,3 Millionen Euro

SC Paderborn

  • Raphael Obermair - gesch. ca. 0,6 Millionen Euro

SV Elversberg

  • Cole Campbell - gesch. ca. 1,2 Millionen Euro

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