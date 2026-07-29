Bundesliga
Fußball-Gehälter: Die Top-Verdiener der 18 Bundesligisten
Veröffentlicht:
ran Fußball
Fußball: Meme-König! Haaland feiert verrückten Fan-Content
Videoclip • 01:38 Min
Fußballprofis verdienen in der Bundesliga bekanntlich sehr viel Geld. Doch die Gehaltsunterschiede sind teilweise sehr groß.
An den Gehältern zeigt sich, wie groß die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Bundesligisten sind. Die "Sport Bild" hat in einem aktuellen Artikel Schätzungen über die Top-Verdiener der 18 Bundesligisten veröffentlicht. Alle Jahres-Gehälter sind Brutto-Beträge.
FC Bayern München
Harry Kane - geschätzt ca. 25 Millionen Euro
Jamal Musiala - gesch. ca.25 Millionen Euro
Borussia Dortmund
Nico Schlotterbeck - gesch. ca. 10 Millionen Euro
RB Leipzig
Lukas Klostermann - gesch. ca. 7 Millionen Euro
VfB Stuttgart
Deniz Undav - gesch. ca. 5,5 Millionen Euro
TSG Hoffenheim
Andrej Kramaric - gesch. ca. 3 Millionen Euro
Bayer 04 Leverkusen
Patrick Schick - gesch. ca. 8 Millionen Euro
SC Freiburg
Matthias Ginter - gesch. ca. 4 Millionen Euro
Eintracht Frankfurt
Robin Koch - mit Boni bis zu gesch. ca. 5,5 Millionen Euro
FC Augsburg
Fabian Rieder - gesch. ca. 1,5 Millionen Euro
1. FSV Mainz 05
Nadiem Amiri - gesch. ca. 3 Millionen Euro
1. FC Union Berlin
Oliver Burke - gesch. ca. 1,8 Millionen Euro
Rani Khedira - gesch. ca. 1,8 Millionen Euro
Frederik Ronnow - gesch. ca. 1,8 Millionen Euro
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Donnerstag, 30.07. 22:00 • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Donnerstag, 30.07. 22:00 • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
Borussia Mönchengladbach
Florian Neuhaus - gesch. ca. 4 Millionen Euro
Hamburger SV
Yussuf Poulsen - gesch. ca. 1,8 Millionen Euro
1. FC Köln
Luca Waldschmidt - 2,1 Millionen Euro
SV Werder Bremen
Marco Friedl - gesch. ca. 2 Millionen Euro
FC Schalke 04
Kenan Karaman - gesch. ca. 1,3 Millionen Euro
Loris Karius - gesch. ca. 1,3 Millionen Euro
SC Paderborn
Raphael Obermair - gesch. ca. 0,6 Millionen Euro
SV Elversberg
Cole Campbell - gesch. ca. 1,2 Millionen Euro
Mehr entdecken
Bundesliga
Transfermarkt geschlossen? Bayerns Kader im Check
Bundesliga
Eberl bestätigt: Olise lehnte Bayern-Angebot ab
Bundesliga
BVB hätte El Mala wohl beinahe zum Schnäppchen-Preis bekommen
Fußball
Nebentätigkeit beim FC Bayern: Verfahren gegen Reiter eingestellt
Bundesliga
BVB verliert Testspiel gegen Osaka: Sorgen um Youngster
Bundesliga
Kommentar: Lasst Musiala endlich in Ruhe!
ran Fußball
Fußball - Infantino erklärt Investoren-Deal der FIFA: "Einmalige Gelegenheit"
Videoclip • 02:34 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Max Eberl enthüllt: Darauf hatte Michael Olise keine Lust
Videoclip • 01:21 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Max Eberl schwärmt von Nathaniel Brown: "Gehört die Zukunft"
Videoclip • 02:29 Min
ran Fußball Bundesliga
Max Eberl knallhart: "Sie haben keine Zukunft beim FC Bayern"
Videoclip • 02:40 Min
ran Fußball
WM-Verkauf? Max Eberl schießt gegen FIFA-Pläne: "Beschämend"
Videoclip • 01:17 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Dreesen gibt Einblick - so ist der Stand bei Harry Kane
Videoclip • 01:27 Min
ran Fußball
WM 2026: Er hat's getan! Cucurella löst Tattoo-Versprechen ein
Videoclip • 01:11 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Karriereende? Manuel Neuer wird deutlich
Videoclip • 01:06 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Dreesen packt über Kompany aus: "War überraschend ..."
Videoclip • 01:18 Min
ran Fußball
DFB-Team - Dreesen mit Botschaft an Klopp: "Keine Arroganz, Tatsache"
Videoclip • 02:34 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: „Dann bist du der Volltrottel“ - so schwierig war der Kane-Transfer
Videoclip • 03:16 Min
ran Fußball Bundesliga
Dreesen verrät: So wurde ich Bayern-Fan
Videoclip • 01:03 Min