Bei der Ruder-EM gewinnt der Deutschland-Achter eine Medaille. Für ganz oben reicht es aber zum wiederholten Male nicht.

Der Deutschland-Achter hat bei der Ruder-EM im italienischen Varese die erhoffte Medaille gewonnen.

Das einstige Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) kam am Sonntag hinter Rumänien auf Platz zwei (+2,90 Sekunden). Bronze ging an Italien.

Auf den ersten Sieg bei einer internationalen Meisterschaft seit dem EM-Titel 2020 muss das DRV-Großboot weiter warten.

Auf dem Lago di Varese fehlten Olympiasieger Großbritannien und Weltmeister Niederlande. Zum Aufeinandertreffen mit den beiden Top-Nationen kommt es erst bei der WM in Amsterdam (24. bis 30. August), dem Höhepunkt der Rudersaison 2026.