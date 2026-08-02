Nirmal Purja ist tot. Der Star-Bergsteiger starb bei einem Lawinenunglück, das insgesamt zehn Menschen das Leben kostete.

"Der tragische Tod von sechs nepalesischen und vier ausländischen Bergsteigern, darunter Nirmal Purja, hat uns alle zutiefst erschüttert", schrieb Nepals Premierminister Balendra Shah in den sozialen Medien: "Ihr Mut und ihre Entschlossenheit werden uns weiterhin inspirieren."

Der 43-Jährige war am Donnerstag als Führer einer zehnköpfigen Expedition von einem Lawinenabgang erfasst worden. Laut "Elite Exped" überlebte keiner der Teilnehmer das Unglück.

Der britisch-nepalesische Star-Bergsteiger Nirmal Purja ist bei einem Lawinenunglück am Achttausender-Gipfel Broad Peak im Karakorum-Gebirge tödlich verunglückt. Dies teilte seine Agentur "Elite Exped" am Samstag mit.

"Nimsdai" schrieb Bergsteiger-Geschichte - Messner meldet sich zu Wort

Der unter den Namen "Nimsdai" und "Nims" bekannte Purja war in seiner Heimat ein Volksheld und der derzeit wohl bekannteste aktive Bergsteiger. Er schrieb Geschichte, als er 2019 in nur sieben Monaten alle 14 Achttausender der Welt bestieg, wobei er Flaschensauerstoff benutzte. Das "Project Possible 14/7" wurde für den Streamingdienst Netflix unter dem Titel "14 Peaks: Nothing Is Impossible" verfilmt.

Der jüngste Versuch am Broad Peak gehört zu Purjas Vorhaben, als erster Mensch alle Achttausender zweimal ohne Sauerstoff zu besteigen. 57-mal stand Purja nach seiner Zählung auf dem Gipfel eines Achttausenders.

"Ich weiß, wie es sich anfühlt, jemanden, den man liebt, in den Bergen zurückzulassen", schrieb Messer bei "Instagram": "Ein Schmerz so tief, dass er den Atem raubt." Prinz William erinnerte an den Soldaten Purja: "Nims diente mit Auszeichnung bei den britischen Streitkräften, bevor er zu einem der größten Bergsteiger der Welt wurde und nepalesische Alpinisten international bekannt machte."

Der 8051 Meter hohe Broad Peak in Pakistan ist der zwölfthöchste Berg der Welt und liegt in der Nähe des K2. In der Umgebung befindet sich auch der Laila Peak, an dem die frühere Biathletin Laura Dahlmeier fast genau ein Jahr zuvor tödlich verunglückt war.