Ruder-EM: Oliver Zeidler zum vierten Mal Europameister - Gewitter sorgt für Verzögerung

Oliver Zeidler ist wieder Europameister im Ruder-Einer. Der Olympiasieger lässt sich auch von einem Gewitter nicht aus der Bahn werfen.

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler hat zum vierten Mal die Europameisterschaft im Einer gewonnen. Der 30-Jährige setzte sich in Varese/Italien souverän vor Titelverteidiger Jauhen Salaty (Belarus) durch, der unter neutraler Flagge startete. Bronze ging an Weltmeister Stefanos Ntouskos (Griechenland).

Zuvor hatte Zeidler 2019, 2021 und 2024 den EM-Titel geholt. 2025 verzichtete er wegen seines Studiums auf die Europameisterschaften.

Dem Rennen am Sonntag war eine Geduldsprobe vorausgegangen. Das Wetter stoppte Zeidler und seine Konkurrenten. Ein Gewitter zog über die Lombardei hinweg, mit einer Stunde Verspätung ging es los, und Zeidler übernahm schnell die Führung. Die baute er bis ins Ziel kontinuierlich aus. Dabei verbesserte er den EM-Rekord, den er erst im Halbfinale aufgestellt hatte, auf 6:36,39 Minuten. Salaty lag nach 2000 m 3,55 Sekunden zurück, Ntouskos 4,58 - Ruderwelten.