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Ruder-EM: Oliver Zeidler zum vierten Mal Europameister - Gewitter sorgt für Verzögerung
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:28 Min
Oliver Zeidler ist wieder Europameister im Ruder-Einer. Der Olympiasieger lässt sich auch von einem Gewitter nicht aus der Bahn werfen.
Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler hat zum vierten Mal die Europameisterschaft im Einer gewonnen. Der 30-Jährige setzte sich in Varese/Italien souverän vor Titelverteidiger Jauhen Salaty (Belarus) durch, der unter neutraler Flagge startete. Bronze ging an Weltmeister Stefanos Ntouskos (Griechenland).
Zuvor hatte Zeidler 2019, 2021 und 2024 den EM-Titel geholt. 2025 verzichtete er wegen seines Studiums auf die Europameisterschaften.
Dem Rennen am Sonntag war eine Geduldsprobe vorausgegangen. Das Wetter stoppte Zeidler und seine Konkurrenten. Ein Gewitter zog über die Lombardei hinweg, mit einer Stunde Verspätung ging es los, und Zeidler übernahm schnell die Führung. Die baute er bis ins Ziel kontinuierlich aus. Dabei verbesserte er den EM-Rekord, den er erst im Halbfinale aufgestellt hatte, auf 6:36,39 Minuten. Salaty lag nach 2000 m 3,55 Sekunden zurück, Ntouskos 4,58 - Ruderwelten.
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Zeidler ist Ruder-Europameister - jetzt WM-Titel im Visier
Für Zeidler war die EM allerdings nur ein "Gradmesser" auf dem Weg zum Saisonhöhepunkt. Bei den Weltmeisterschaften in Amsterdam (24. bis 30. August) rudert der Ausnahmeathlet ebenfalls um seinen vierten Titel. Zeidlers großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles, bei denen er nach Paris sein zweites Gold holen will.
Für den Deutschen Ruderverband (DRV) war Zeidlers Sieg der zweite in den olympischen Bootsklassen nach dem Goldrennen des Männer-Doppelvierers am Samstag. Silber gab es zudem für den Deutschland-Achter, den Frauen-Vierer und den Frauen-Doppelvierer. Im Männer-Vierer sicherte sich das DRV-Boot Bronze. Im bulgarischen Plowdiw hatte 2025 der Frauen-Doppelvierer mit Silber für die einzige deutsche Medaille gesorgt.
In Italien gewannen die Athletinnen und Athleten des DRV außerdem die Titel im Para-Mixed-Doppelzweier und im Leichtsgewichts-Zweier. Silber holte zudem Fabio Kress im Leichtgewichts-Einer.
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