DTM: Mirko Bortolotti widmet Oschersleben-Sieg verletztem Teamkollegen Maximilian Paul

ran racing DTM DTM: Boxenstrategie ermöglicht historischen Erfolg Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Grasser-Fahrer Mirko Bortolotti hat seinen ersten DTM-Sieg im Lamborghini Temerario GT3 seinem verletzten Teamkollegen Maximilian Paul gewidmet.

Mirko Bortolotti konnte sich im zweiten DTM-Rennen in Oschersleben dank einer starken Leistung und guter Strategie den Sieg sichern. Mirko Bortolotti holt Premieren-Sieg im Lamborghini Temerario Der DTM-Champion von 2024 dachte in den anschließenden Interviews vor allem an seinen verletzten Teamkollegen Maximilian Paul: "Ich möchte auch an ihn denken. Ich weiß, dass er sich auf dem Weg der Besserung befindet, und möchte ihm diesen Sieg ebenfalls widmen."

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Nach Norisring-Unfall: Bortolotti lobt Maximilian Paul Der Italiener betonte zudem die enge Bindung zwischen ihm und Paul: "Wir sind gute Freunde. Ich kann es kaum erwarten, ihn wieder auf der anderen Seite der Garage zu haben." Zwar sind die beiden erst seit dieser Saison feste Teamkollegen, doch sie kennen sich schon änger. Bereits vor rund drei Jahren hatte Bortolotti, damals noch bei SSR-Lamborghini unter Vertrag, einen entscheidenden Tipp in Bezug auf Reifendruck an das Grasser-Team weitergegeben, welcher Paul schlussendlich seinen ersten DTM-Sieg bescherte. Heute erklärt der 36-Jährige, dass die beiden ein großartiges Team seien und er "wirklich jede Minute" mit Paul genieße. Zudem glaube er, dass der Deutsche sehr stark sei und hofft auf eine schnelle Rückkehr seines Teamkollegen.

DTM: Maximilian Paul arbeitet an DTM-Comeback Wann genau Paul wieder ans das Steuer zurückkehren kann, ist noch unklar. Drei Wochen nach seinem schweren Unfall befindet sich der Rennfahrer in Reha. "Ich gebe natürlich Vollgas, dass ich so schnell wie es geht wieder da sein kann", meldete sich der 26-Jährige über die sozialen Medien.

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