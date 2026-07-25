DTM: Maro Engel übernimmt Gesamtführung in Oschersleben - Thomas Preining siegt

ran racing DTM DTM: Unfall mit Ansage nach der Boxengasse Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Das erste Rennen in Oschersleben bringt einen Wechsel an der Spitze - Nicki Thiim ist seine Führung los.

Zum Start in die zweite Saisonhälfte der DTM hat Mercedes-Pilot Maro Engel die Spitze in der Gesamtwertung übernommen. Im ersten Rennen in Oschersleben fuhr der 40-Jährige hinter Rennsieger Thomas Preining und Luca Engstler auf Platz drei. Der bisherige Spitzenreiter Nicki Thiim aus Dänemark wurde lediglich Zwölfter. Engel (125 Punkte) führt somit vor dem Österreicher Lucas Auer (119) und Thiim (118).

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Start-Ziel-Sieg für Preining, van der Linde zurück Der Österreicher Preining feierte einen Start-Ziel-Sieg. Nach seinem schweren Unfall am Norisring vor drei Wochen war auch Kelvin van der Linde (BMW/Schubert Motorsport) wieder am Start. "Ich bin nicht aus Zucker gemacht, von daher passt das", sagte er bei ran. In Nürnberg war es zu einem Crash mit Maximilian Paul gekommen. Paul befindet sich weiterhin in der Reha. Das zweite Rennen in Sachsen-Anhalt, der zehnte Saisonlauf, findet am Sonntag (hier live im Stream) statt. Drei Wochen später geht es auf dem Nürburgring weiter (15. und 16. August).