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DTM: Thomas Preining sichert sich auch die zweite Pole Position in Oschersleben
Veröffentlicht:von ran.de
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DTM – HIGHLIGHTS: Souveräner geht’s kaum! Statement-Sieg in Oschersleben
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Nach seiner Pole Position im ersten Qualifying hat Thomas Preining auch in der zweiten Qualifikation die beste Zeit gesetzt.
Thomas Preining hat erneut unterstrichen, dass er der schnellste Fahrer in Oschersleben an diesem Wochenende ist.
Nach seiner Pole Position im ersten Qualifiying stellte er seinen Porsche auch in der zweiten Qualifikationsrunde auf den ersten Platz. Damit war er in jeder Session bisher der Schnellste.
Hinter ihm reihen sich Luca Engstler im Lamborghini und Marco Wittmann im BMW auf die Plätze zwei und drei ein.
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DTM: Thiim erneut abgeschlagen
Für den Dänen Nicki Thiim, der als Meisterschaftsführender nach Sachsen-Anhalt gekommen war, lief es erneut schlecht. Er startet nur von Rang 14 und ist seine Führung mittlerweile los.
Das Abschlussrennen in Oschersleben findet um 13:30 Uhr statt (live im Stream auf Joyn).
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