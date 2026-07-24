Motorsport
DTM in Oschersleben: Preining im zweiten Training erneut ganz vorne
Veröffentlicht:von ran.de
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DTM: Nicki Thiim ganz oben - der "Wikinger" auf besonderer Mission
Videoclip • 01:38 Min
Bei den beiden DTM-Trainings am Freitag in Oschersleben hat der Österreicher Thomas Preining jeweils die Nase vorne.
Die DTM macht Halt in Oschersleben und bei den beiden Trainings am Freitag war Thomas Preining jeweils der Schnellste auf der Strecke.
Sowohl beim ersten Training am Vormittag (1:22.493 Minuten) als auch bei der zweiten Session am Nachmittag (1:22.425 Minuten) fuhr der Österreicher in der Motorsport Arena Oschersleben jeweils vor Ricardo Feller die schnellste Runde.
Der Schweizer Feller hatte am Vormittag 0.179 Sekunden Rückstand, bei der zweiten Trainingsfahrt dann nur noch 0.081 Sekunden.
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DTM-Leader Thiim am Freitag noch nicht in Topform
Im ersten Training landete Mirko Bortolotti auf Platz 3, beim zweiten Training lag Luca Engstler hinter Peining und Feller.
Der Führende der DTM-Fahrerwertung, Nicki Thiim, ließ es am Freitag in den Trainings noch locker angehen. Der Däne landete am Vormittag auf Platz 9, beim zweiten Training dann gar nur auf Rang 16.
Er hat also vor dem Qualifying am Samstag (ab 9:35 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream) noch Verbesserungspotenzial.
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