DTM: Nicki Thiim ganz oben - der "Wikinger" auf besonderer Mission

Bei den beiden DTM-Trainings am Freitag in Oschersleben hat der Österreicher Thomas Preining jeweils die Nase vorne.

Die DTM macht Halt in Oschersleben und bei den beiden Trainings am Freitag war Thomas Preining jeweils der Schnellste auf der Strecke.

Sowohl beim ersten Training am Vormittag (1:22.493 Minuten) als auch bei der zweiten Session am Nachmittag (1:22.425 Minuten) fuhr der Österreicher in der Motorsport Arena Oschersleben jeweils vor Ricardo Feller die schnellste Runde.

Der Schweizer Feller hatte am Vormittag 0.179 Sekunden Rückstand, bei der zweiten Trainingsfahrt dann nur noch 0.081 Sekunden.