DTM
DTM 2026: Thomas Preining im Porsche holt die Pole in Oschersleben
Veröffentlicht:von ran.de
ran racing DTM
DTM: Nach Norisring-Crash - Kelvin van der Linde spricht über sein großes Glück
Videoclip • 04:12 Min
Beim 5. Rennwochenende der DTM-Saison in Oschersleben hat sich Thomas Preining im Porsche im ersten Qualifying die Pole Position geholt.
Nach dem frustrierenden Ergebnis vom Norisring hat sich der Österreicher Thomas Preining eindrucksvoll zurückgemeldet und seinen Porsche auf die Pole Position für das erste Rennen in Oschersleben gestellt.
Zweiter wurde Luca Engstler im Abt-Lamborghini, auf drei steht der Meisterschaftszweite Maro Engel.
Alle DTM-Streams im Überblick
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Sonntag, 26.07. 09:15 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Qualifying 2 im Livestream
40 MinBald verfügbar
Sonntag, 26.07. 09:15 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Qualifying 2 im Livestream
40 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 26.07. 13:00 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Rennen 2 im Livestream
120 MinBald verfügbar
Sonntag, 26.07. 13:00 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Rennen 2 im Livestream
120 Min
DTM 2026: Erstes Rennen am Samstag
Um 13:30 Uhr startet das erste Rennen in Sachsen-Anhalt (live im Stream auf Joyn).
Nicki Thiim geht als Führender der Fahrerwertung in die zweite Saisonhälfte, wurde im ersten Qualifying jedoch nur Achtzehnter.
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