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DTM

DTM 2026: Thomas Preining im Porsche holt die Pole in Oschersleben

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von ran.de

ran racing DTM

DTM: Nach Norisring-Crash - Kelvin van der Linde spricht über sein großes Glück

Videoclip • 04:12 Min

Beim 5. Rennwochenende der DTM-Saison in Oschersleben hat sich Thomas Preining im Porsche im ersten Qualifying die Pole Position geholt.

Nach dem frustrierenden Ergebnis vom Norisring hat sich der Österreicher Thomas Preining eindrucksvoll zurückgemeldet und seinen Porsche auf die Pole Position für das erste Rennen in Oschersleben gestellt.

Zweiter wurde Luca Engstler im Abt-Lamborghini, auf drei steht der Meisterschaftszweite Maro Engel.

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DTM 2026: Erstes Rennen am Samstag

Um 13:30 Uhr startet das erste Rennen in Sachsen-Anhalt (live im Stream auf Joyn).

Nicki Thiim geht als Führender der Fahrerwertung in die zweite Saisonhälfte, wurde im ersten Qualifying jedoch nur Achtzehnter.

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