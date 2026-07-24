DTM
Ablauf, Qualifying, Rennen und Boxenstopp-Regeln: So läuft ein DTM-Wochenende
Veröffentlicht:von Philipp Kubießa
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Videoclip • 02:46 Min
Die DTM gehört zu den wichtigsten Motorsportserien in Europa. Wie aber läuft eigentlich ein Rennwochenende ab? Und was hat es mit den Pflicht-Boxenstopps auf sich? ran erklärt.
Die DTM gehört zu den spektakulärsten Motorsportserien Europas: leistungsstarke GT3-Fahrzeuge, packende Zweikämpfe und zwei Rennen an einem Wochenende garantieren geballte Action (live und kostenlos auf Joyn).
Wie genau ein DTM-Wochenende abläuft, wann Qualifying und Rennen stattfinden und welche Rolle die Pflicht-Boxenstopps spielen, zeigt dieser Überblick.
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Wie ist ein DTM-Wochenende aufgebaut?
Ein DTM-Rennwochenende erstreckt sich über drei Tage mit klar getrenntem Programm.
Freitag: Freies Training 1 und Freies Training 2
Samstag: Qualifying 1 und Rennen 1
Sonntag: Qualifying 2 und Rennen 2
An jedem Wochenende werden somit zwei vollständige Meisterschaftsrennen ausgetragen – ein Format, das die DTM deutlich von Serien wie der Formel 1 unterscheidet.
Freitag: Die Freien Trainings
Am Freitag bereiten sich Teams und Fahrer intensiv auf das Wochenende und die Strecke vor. Im Mittelpunkt stehen Fahrzeugabstimmung, Reifentests und sogenannte Longruns, um die Balance über eine ganze Renndistanz zu prüfen.
Das 1. Freie Training dauert 55 Minuten, das 2. Freie Training 45 Minuten.
Samstag: Qualifying 1 und Rennen 1
Am Samstag beginnt der Kampf um Punkte und Podestplätze. Das Qualifying findet am Vormittag statt und dauert 20 Minuten. Die schnellste Runde entscheidet über die Pole Position und die komplette Startaufstellung für das erste Rennen. Der schnellste der Session darf sich die Seite der Rennstrecke aussuchen, auf der er startet.
Der Rennstart ist standardmäßig für 13:30 Uhr geplant. Nach einer Einführungsrunde beginnt das Rennen mit einem rollenden Start und dauert 55 Minuten plus 1 zusätzliche Runde.
Jeder Fahrer muss während des Rennens mindestens einmal die Box ansteuern. Der Pflicht-Boxenstopp muss zwischen Rennminute 20 und 40 durchgeführt werden. Der optimale Stopp-Zeitpunkt zählt zu den wichtigsten strategischen Faktoren im gesamten Rennen.
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Sonntag: Qualifying 2 und Rennen 2
Der Ablauf im Qualifying ist identisch zum Samstag. Die wichtigste Änderung betrifft das Rennen:
Im Sonntagsrennen sind zwei Pflicht-Boxenstopps vorgeschrieben. Der erste Stopp zwischen Rennminute 10 bis 25, der zweite Stopp zwischen Minute 39 und 45. Dadurch gewinnt die Strategie noch stärker an Bedeutung, denn Teams müssen genau abwägen, wann sie ihre Stopps setzen und wann sie welche Reifensätze benutzen.
Warum gibt es zwei Rennen pro Wochenende?
Das Doppelrennen-Format ist eines der Erfolgsrezepte der DTM. Die Vorteile auf einen Blick.
Mehr Rennaction für die Fans
Zwei Chancen auf Punkte und Siege
Mehr strategische Möglichkeiten durch unterschiedliche Boxenstopp-Regeln
Höhere Bedeutung der beiden separaten Qualifyings
Selbst nach einem enttäuschenden Samstag kann ein Fahrer am Sonntag noch ein starkes Ergebnis einfahren. Die DTM bietet damit eines der kompaktesten und zuschauerfreundlichsten Formate im Motorsport.
Zwei Qualifyings, zwei Rennen, unterschiedliche Boxenstopp-Regeln und enge GT3-Fahrzeuge sorgen dafür, dass an jedem Rennwochenende Spannung garantiert ist.
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