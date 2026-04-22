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DTM 2026: Reglement vorgestellt - Neue Spezial-Reifen mit neuen Regeln
Veröffentlicht:von Anne Malin
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Videoclip • 02:26 Min
Der DTM-Saisonauftakt in Spielberg steht an! Nun hat die DTM das neue Reglement für 2026 Saison vorgestellt.
Neue Auftakt-Strecke, vier neue Fahrer und ein neues Reglement!
Die DTM-Saison 2026 steht in den Startlöchern. Das neue Regelwerk, das kurz vor dem Auftakt in Spielberg (live auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn) veröffentlicht wurde, wird die Teams strategisch und organisatorisch herausfordern.
Die Regelerneuerung drehen sich hauptsächlich um den exklusiven DTM-Spezialreifen und die damit einhergehenden Testbeschränkungen.
Seit vergangenem Saison ist Pirelli exklusiver Reifenpartner der DTM und in 2026 liefert der italienische Premiumhersteller, der auch die Formel 1 ausstattet, speziell für die DTM entwickelte Reifen. Diese neuen Pneus, die Made-in-Germany sind, seien exakt auf die Anforderungen der leistungsstarken GT3-Fahrzeuge abgestimmt und würden Nachhaltigkeit priorisieren, erklärte Pirelli-Motorsport-Direktor Mario Isola.
Die DTM live auf Joyn:
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DTM 2026: Begrenzte Reifensätze für freies Training
Die zentrale Erneuerung ist, dass die Reifen für die Tests und freien Trainings nicht mehr pro Renn-Wochenende verteilt, sondern auf einem laufenden Konto geführt werden. Pro Teilnahme an einem DTM-Wochenende wird dem Auto jeweils ein neuer Satz Reifen gutgeschrieben. Für jeden offiziellen Test werden vier weitere Reifen dem Kontingent hinzugefügt, egal ob das Auto wirklich fährt oder nicht. Verbrauchte Reifen werden vom Konto, das niemals ins minus gehen darf, wieder abgezogen.
Zudem dürfen Teams bei den Tests auch Carry-Over-Sätze verwenden. Dies sind Reifensätze, die nach einer vorangegangenen Veranstaltung oder im Rahmen eines offizieller Tests übrig geblieben sind.
Allerdings dürfen maximal drei Reifensätze in beiden freien Training benutzt werden, egal wie viele auf dem Konto vorhanden sind. Bei einem offiziellen Testtag dürfen sechs neue Reifensätze benutzt werden, bei einem privaten Testtag nur vier.
Somit müssen die Teams nun vorausschauend planen, zu welchem Zeitpunkt der Saison mehr Reifen gebraucht werden als auf anderen Strecken.
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DTM: Pirelli-Reifen dürfen nicht mehr behalten werden
Der Reifentopf für die Renntage selbst bleibt allerdings unverändert. Auf dem Red Bull Ring, in Zandvoort, dem Sachsenring und beim Saisonfinale in Hockenheim werden vier Sätze neue Reifen für die beiden Renntage zur Verfügung gestellt.
Am Lausitzring, am Norisring, in Oschersleben und am Nürburgring stehen für die beiden Qualifyings und Rennen jeweils drei Sätze zu Verfügung. Ebenfalls gibt es weiterhin im ersten Rennen einen verpflichtenden Boxenstopp und im zweiten Rennen zwei verpflichtende Boxenstopps.
Das neue Regelwerk sieht zudem vor, dass maximal fünf Reifensätze im Besitz eines Teams bleiben. Alle weiteren Sätze müssen an Pirelli zurück geben werden und fallen somit endgültig weg. Vor einem privaten Test dürfen die vier zusätzlichen Reifen eingefordert werden, diese müssen danach allerdings ebenfalls wieder zurück an Pirelli gehen. Damit will die DTM unerlaubte Tests und einen Reifenschwarzmarkt verhindern.
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