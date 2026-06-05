Auf Joyn ansehen Formel 1: Süßes Geschenk! Schumi hat allen Grund zur Freude Videoclip • 01:26 Min Link kopieren Teilen

Angeführt von Charles Leclerc hat Ferrari das erste freie Training der Formel 1 in Monaco dominiert. Der 28-Jährige, der am Mittwoch seinen Vertrag bei der Scuderia verlängert hatte, war am Freitag in 1:13,978 Minuten auf den Straßen seiner Heimatstadt nicht zu schlagen. Sein Teamkollege Lewis Hamilton (England) war als Zweiter knapp zwei Zehntelsekunden langsamer.

Hülkenberg ist schnell, Hadjar baut Unfall Einen guten ersten Eindruck hinterließ Nico Hülkenberg (Emmerich/Audi), der unmittelbar hinter Weltmeister Lando Norris (England/McLaren) Siebter wurde. Nicht nur Hadjar leistete sich einen Unfall, auch Routinier Fernando Alonso unterlief ein Fehler, bei dem sein Aston Martin beschädigt wurde. Um die Teile von der Strecke zu räumen, wurde die Session erneut unterbrochen - somit konnten die Fahrer ihr Programm nicht ganz abspulen. Auch interessant: Formel 1 verlängert Vertrag mit Grand Prix in Las Vegas

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