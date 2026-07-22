ran racing DTM DTM – HIGHLIGHTS: Historischer Sieg - Crash überschattet Rennen am Norisring Videoclip • 04:58 Min Link kopieren Teilen

Die DTM startet in Oschersleben in das fünfte Rennwochenende der Saison. Vorab präsentieren wir Euch unsere Top 10 im Power Ranking.

DTM-Livestreams: Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Samstag, 25.07. 15:00 • Motorsport GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 80 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 15:00 • Motorsport GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 80 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 26.07. 09:15 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 40 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 26.07. 09:15 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 40 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 26.07. 13:00 • Motorsport DTM: Oschersleben, Rennen 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 26.07. 13:00 • Motorsport DTM: Oschersleben, Rennen 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

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Platz 10: Ben Dörr – Dörr Motorsport Sein Aufwärtstrend der vergangenen Wochenenden bekam am Norisring mit den Plätzen zehn und 13 einen Dämpfer. Durch die starken Ergebnisse in Zandvoort und der Lausitz ist der 21-Jährige allerdings immer noch auf Rang sechs in der Meisterschaft und Platz zehn bei uns im Power Ranking.

Platz 9: Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing Der Niederländer legte am Norisring mit den Plätzen fünf und sechs ein solides Rennwochenende hin und kann sich somit in der Meisterschaft als auch im Power Ranking auf Platz neun verbessern.

Platz 8: Marco Wittmann – Schubert Motorsport Bei seinem Heimspiel am Norisring scheint es für Marco Wittmann wie verhext zu sein. Am Samstag kam er durch einen Startunfall nicht über die erste Runde hinaus, am Sonntag reichte es für den Fürther nur für Platz zehn. In der Meisterschaft ist Wittmann noch Fünfter, braucht aber wieder ein starkes Wochenende, um in den Meisterschaftskampf einzugreifen.

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Platz 7: Thomas Preining - Manthey Racing Der Champion von 2023 ist aktuell im Grello nur auf Schadensbegrenzung aus. Am Norisring fuhr der Österreicher zwei mal auf Position neun, viel mehr schien für den Porsche in Nürnberg allerdings auch nicht möglich zu sein. Seinen Unmut über die Balance of Performance brachte der 28-Jährige im Nachgang lautstark zum Ausdruck.

Platz 6: Matteo Cairoli - Emil Frey Racing Einer der Pechvögel vom Norisring. War Cairoli nach seinem zweiten Saisonsieg am Lausitzring noch Nummer eins der Meisterschaft und des Power Rankings, ist der Italiener nun abgerutscht auf sechs. In Nürnberg kam der 30-Jährige am Samstag nicht über einen elften Platz hinaus, am Sonntag wurde er vom im Regen schlitternden Landsmann Marco Mapelli abgeräumt, lag dort allerdings auch nur auf Platz 17.

Platz 5: Arjun Maini - HRT Ford Racing Auch der zweite HRT Ford schafft es in die Top fünf des Power Rankings. Maini verdient sich das mit drei Plätzen unter den besten vier in den letzten drei Rennen. DTM: So funktioniert die Balance of Performance (BoP)

Platz 4: Finn Wiebelhaus - HRT Ford Racing Die beiden Ford zeigten sich am Norisring weiter in der starken Form, die sie in der Lausitz angedeutet hatten. Für Finn Wiebelhaus folgten auf den starken zweiten Platz vom Sonntag in der Lausitz ein sechster und ein zweiter Platz am Norisring.

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Platz 3: Maro Engel – Mercedes-AMG Team Ravenol Der Routinier startete als Meisterschaftszweiter am Norisring und fuhr auch als Meisterschaftszweiter nach Hause. Das Wochenende in Nürnberg verlief mit den Plätzen zwei und sieben solide, will der 40-Jährige aber endlich seinen ersten DTM-Titel holen, muss er mehr liefern.

Platz 2: Lucas Auer – Mercedes-AMG Team Landgraf Auer zeigte sich am Norisring in gewohnt konstanter, solider "Luggi-Auer-Form" und sicherte sich mit den Plätzen vier und drei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft. In Oschersleben konnte Auer vergangene Saison noch gewinnen, vielleicht ein gutes Omen für dieses Wochenende.

Platz 1: Nicki Thiim - Comtoyou Racing Der Däne mutierte in Nürnberg zum "Norisking" und sicherte sich mit zwei Pole-Positions und zwei Siegen die volle Punkte-Ausbeute. Der aktuelle Meisterschaftsführende ist der Mann der Stunde in der DTM - auch in Oschersleben?