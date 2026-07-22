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DTM 2026: Nicki Thiim auf der Überholspur - das Power Ranking vor dem Oschersleben-Wochenende
Aktualisiert:von Philipp Bamberger/ran.de
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DTM – HIGHLIGHTS: Historischer Sieg - Crash überschattet Rennen am Norisring
Videoclip • 04:58 Min
Die DTM startet in Oschersleben in das fünfte Rennwochenende der Saison. Vorab präsentieren wir Euch unsere Top 10 im Power Ranking.
Die DTM blickt der fünften Station der Saison 2026 entgegen. Rennen 1 startet am Samstag, 25. Juli, um 13:30 Uhr, das Rennen 2 am Sonntag, 26. Juli, ebenfalls um 13:30 Uhr.
ProSieben überträgt die Rennen live im Free-TV, zusätzlich gibt es den kostenlosen Livestream auf Joyn und ran.de. Trainings und Qualifyings laufen im FAN TV Channel auf Joyn.
DTM 2026: Fakten, Zahlen, Rekorde und Kuriositäten zur Rennserie
Zum Start der zweiten Saisonhälfte bleibt der Meisterschaftskampf spannend. Die Top drei Fahrer trennen insgesamt nur elf Punkte voneinander. Nicki Thiim konnte sich mit zwei Siegen am Norisring den ersten Rang in der Meisterschaftswertung sichern, Marco Engel und Lucas Auer liegen jeweils auf Platz zwei und drei.
Nach Maximilian Pauls Crash am Norisring wird das Grasser-Team in Oschersleben nur mit dem Lamborghini Temerario GT3 von Mirko Bortolotti starten.
Wir stellen die zehn formstärksten Fahrer im ran Power Ranking vor.
DTM-Livestreams:
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Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream
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Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport
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Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream
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Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream
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Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream
35 Min
Platz 10: Ben Dörr – Dörr Motorsport
Sein Aufwärtstrend der vergangenen Wochenenden bekam am Norisring mit den Plätzen zehn und 13 einen Dämpfer. Durch die starken Ergebnisse in Zandvoort und der Lausitz ist der 21-Jährige allerdings immer noch auf Rang sechs in der Meisterschaft und Platz zehn bei uns im Power Ranking.
Platz 9: Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing
Der Niederländer legte am Norisring mit den Plätzen fünf und sechs ein solides Rennwochenende hin und kann sich somit in der Meisterschaft als auch im Power Ranking auf Platz neun verbessern.
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Platz 8: Marco Wittmann – Schubert Motorsport
Bei seinem Heimspiel am Norisring scheint es für Marco Wittmann wie verhext zu sein. Am Samstag kam er durch einen Startunfall nicht über die erste Runde hinaus, am Sonntag reichte es für den Fürther nur für Platz zehn. In der Meisterschaft ist Wittmann noch Fünfter, braucht aber wieder ein starkes Wochenende, um in den Meisterschaftskampf einzugreifen.
Platz 7: Thomas Preining - Manthey Racing
Der Champion von 2023 ist aktuell im Grello nur auf Schadensbegrenzung aus. Am Norisring fuhr der Österreicher zwei mal auf Position neun, viel mehr schien für den Porsche in Nürnberg allerdings auch nicht möglich zu sein. Seinen Unmut über die Balance of Performance brachte der 28-Jährige im Nachgang lautstark zum Ausdruck.
Platz 6: Matteo Cairoli - Emil Frey Racing
Einer der Pechvögel vom Norisring. War Cairoli nach seinem zweiten Saisonsieg am Lausitzring noch Nummer eins der Meisterschaft und des Power Rankings, ist der Italiener nun abgerutscht auf sechs. In Nürnberg kam der 30-Jährige am Samstag nicht über einen elften Platz hinaus, am Sonntag wurde er vom im Regen schlitternden Landsmann Marco Mapelli abgeräumt, lag dort allerdings auch nur auf Platz 17.
Platz 5: Arjun Maini - HRT Ford Racing
Auch der zweite HRT Ford schafft es in die Top fünf des Power Rankings. Maini verdient sich das mit drei Plätzen unter den besten vier in den letzten drei Rennen.
Platz 4: Finn Wiebelhaus - HRT Ford Racing
Die beiden Ford zeigten sich am Norisring weiter in der starken Form, die sie in der Lausitz angedeutet hatten. Für Finn Wiebelhaus folgten auf den starken zweiten Platz vom Sonntag in der Lausitz ein sechster und ein zweiter Platz am Norisring.
Platz 3: Maro Engel – Mercedes-AMG Team Ravenol
Der Routinier startete als Meisterschaftszweiter am Norisring und fuhr auch als Meisterschaftszweiter nach Hause. Das Wochenende in Nürnberg verlief mit den Plätzen zwei und sieben solide, will der 40-Jährige aber endlich seinen ersten DTM-Titel holen, muss er mehr liefern.
Platz 2: Lucas Auer – Mercedes-AMG Team Landgraf
Auer zeigte sich am Norisring in gewohnt konstanter, solider "Luggi-Auer-Form" und sicherte sich mit den Plätzen vier und drei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft. In Oschersleben konnte Auer vergangene Saison noch gewinnen, vielleicht ein gutes Omen für dieses Wochenende.
Platz 1: Nicki Thiim - Comtoyou Racing
Der Däne mutierte in Nürnberg zum "Norisking" und sicherte sich mit zwei Pole-Positions und zwei Siegen die volle Punkte-Ausbeute. Der aktuelle Meisterschaftsführende ist der Mann der Stunde in der DTM - auch in Oschersleben?
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