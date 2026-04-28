Formel 1
Bei Premiere: Ex-Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel knackt im Marathon magische Marke
Veröffentlicht:von SID
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Ex-Rennfahrer Sebastian Vettel treibt Projekt für Artenvielfalt voran
Videoclip • 01:30 Min
Der viermalige Formel-1-Champion erreichte beim London-Marathon das Ziel in 2:59:08 Stunden. Seine beeindruckende Leistung ging angesichts eines Fabel-Weltrekords etwas unter.
Auch knapp vier Jahre nach seinem Karriereende ist Sebastian Vettel noch in Topform. Der viermalige Formel-1-Weltmeister erreichte beim London-Marathon das Ziel in 2:59:08 Stunden. Der 38-Jährige unterbot damit die für Hobbyläufer magische Drei-Stunden-Grenze - in einem Rennen, in dem der Kenianer Sabastian Sawe in 1:59:30 Stunden als erster Mensch in einem offiziellen Wettkampf die 42,195 km in weniger als zwei Stunden lief.
"Es hat sich sehr lang angefühlt. Es war mein erstes Mal", sagte Vettel der "BBC": "Es ist eine großartige Erfahrung. Ich bin sehr glücklich, dass ich das Ziel erreicht habe."
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Vettel nicht der einzige Prominente am Start
Vettel war in London einer von zahlreichen Prominenten an der Startlinie, neben ihm wagten sich auch die britische Segellegende Sir Ben Ainsle und der frühere englische Fußball-Nationalmannschaftskapitän Tony Adams auf die Straßen der Weltstadt.
Vettel, der sich bereits als Rennfahrer für Umwelt- und Wohltätigkeitsbelange eingesetzt hatte, startete in London für zwei Benefiz-Organisationen (Brain & Spine Foundation und Grand Prix Trust).
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