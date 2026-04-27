Motorsport
DTM: Thomas Preining siegt mit Porsche bei wildem Saisonauftakt in Spielberg
Aktualisiert:von SID
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DTM - Highlights: Erstes Rennen 2026 sorgt für Spannung
Videoclip • 04:32 Min
Heimsieg zum DTM-Auftakt! Thomas Preining hat im Porsche das erste Rennen im österreichischen Spielberg gewonnen. Polesetter Maro Engel im Mercedes machte Boxenpech zu schaffen.
Heimsieg zur Saison-Premiere: Der Österreicher Thomas Preining hat das erste Rennen der DTM auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg (live auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn) gewonnen.
Der Manthey-Porsche-Pilot verwies seinen Landsmann Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Landgraf) und den Münchner Maro Engel (Mercedes-AMG Winward Racing) auf die Plätze zwei und drei.
Engel, der von der Pole Position gestartet war und die erste Rennhälfte dominiert hatte, verlor seine Spitzenposition nach einem missglückten Boxenstopp.
Nutznießer war Preining, der seine Verfolger vor allem aufgrund eines Safety-Cars auf Distanz halten konnte.
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DTM-Neuling schiebt Ben Dörr von der Strecke
Grund dafür war Ben Dörr (Dörr-McLaren), der vom dänischen DTM-Neuling Bastian Buus (Land-Porsche) in die Streckenbegrenzung gedrängt worden war.
Timo Glock (Dörr-McLaren) überquerte die Ziellinie als Siebter. Allerdings stand der Ex-Formel-1-Fahrer nach Rennende unter Beobachtung der Rennleitung.
Grund dafür war eine womöglich nicht korrekt ausgeführte Strafrunde. Diese hatte Glock wegen durchdrehender Reifen beim Boxenstopp auferlegt bekommen.
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