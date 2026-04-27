Jos Verstappen: Auto landet nach heftigem Rallye-Crash auf dem Dach

DTM 2026: Maro Engel führt - DTM-Legende Bernd Schneider vom Auftakt begeistert

Jos Verstappen hat bei der Rallye de Wallonie einen heftigen Unfall erlitten. Sein Skoda Fabia RS Rally2 landete nach einer Links-Rechts-Kurve auf dem Dach.

Jos Verstappen, Vater des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen und Beifahrer Jasper Vermeulen haben den schweren Rallye-Unfall unverletzt überstanden.

Der 54 Jahre alte Niederländer kam beim vierten Lauf der belgischen Rallye-Meisterschaft mit Beifahrer Jasper Vermeulen in seinem Skoda von der Strecke ab, streifte in einer schnellen Links-Rechts-Kurve einen Baum und überschlug sich mit seinem Wagen.

Bilder in den Sozialen Netzwerken zeigten das zerstörte Fahrzeug am Streckenrand. Beide Insassen blieben unverletzt.