Motorsport
Jos Verstappen: Auto landet nach heftigem Rallye-Crash auf dem Dach
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:14 Min
Jos Verstappen hat bei der Rallye de Wallonie einen heftigen Unfall erlitten. Sein Skoda Fabia RS Rally2 landete nach einer Links-Rechts-Kurve auf dem Dach.
Jos Verstappen, Vater des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen und Beifahrer Jasper Vermeulen haben den schweren Rallye-Unfall unverletzt überstanden.
Der 54 Jahre alte Niederländer kam beim vierten Lauf der belgischen Rallye-Meisterschaft mit Beifahrer Jasper Vermeulen in seinem Skoda von der Strecke ab, streifte in einer schnellen Links-Rechts-Kurve einen Baum und überschlug sich mit seinem Wagen.
Bilder in den Sozialen Netzwerken zeigten das zerstörte Fahrzeug am Streckenrand. Beide Insassen blieben unverletzt.
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"Es war ein heftiger Unfall, aber er zeigt, dass wir in sicheren Autos sitzen. Ich bin froh, dass wir heil davongekommen sind", sagte Verstappen. Jos Verstappen war von 1994 bis 2003 selbst in der Formel 1 unterwegs, dabei aber längst nicht so erfolgreich wie sein Sohn Max. Im Vorjahr hatte er sich zum belgischen Rallye-Meister gekrönt.
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