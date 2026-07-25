Weltmeister Lando Norris ist im Qualifying auf dem Hungaroring am Schnellsten. Für Lewis Hamilton und Kimi Antonelli gibt es noch ein Nachspiel.

Die Serie von Mercedes in der Formel 1 ist gerissen: Lando Norris ist in Budapest zur Pole Position gerast. Der britische Weltmeister setzte sich bei der Zeitenjagd für den Großen Preis von Ungarn am Sonntag (15 Uhr im Liveticker) mit einer Runde von 1:17,207 Minuten durch und startet vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc und seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri. Beide profitierten von jeweiligen Strafen für Rekordweltmeister Lewis Hamilton und Spitzenreiter Kimi Antonelli.

Die beiden WM-Kontrahenten wurden im Nachgang um jeweils drei Plätze zurückversetzt. Hamilton rutschte im Ferrari von Rang zwei auf fünf, weil dieser Piastri auf seiner schnellen Runde blockiert hatte.

Mercedes-Pilot Antonelli fiel vom vierten auf den siebten Platz, weil er trotz einer Gelben Flagge, ausgelöst durch Red-Bull-Star Max Verstappen, nicht entscheidend vom Gas gegangen war.

Der Niederländer startet nun vor Hamilton von Rang vier. Vor Antonelli liegt sein Mercedes-Teamkollege George Russell, der mit einem Wasserleck auf der Strecke ausgerollt war.