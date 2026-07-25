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Formel 1: Norris beendet Mercedes-Serie und rast zur Pole in Ungarn - Strafen für Hamilton und Antonelli
Veröffentlicht:von SID
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Formel 1: Hamiltons lockere Skateboard-Ankunft endet im Crash
Videoclip • 01:12 Min
Weltmeister Lando Norris ist im Qualifying auf dem Hungaroring am Schnellsten. Für Lewis Hamilton und Kimi Antonelli gibt es noch ein Nachspiel.
Die Serie von Mercedes in der Formel 1 ist gerissen: Lando Norris ist in Budapest zur Pole Position gerast. Der britische Weltmeister setzte sich bei der Zeitenjagd für den Großen Preis von Ungarn am Sonntag (15 Uhr im Liveticker) mit einer Runde von 1:17,207 Minuten durch und startet vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc und seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri. Beide profitierten von jeweiligen Strafen für Rekordweltmeister Lewis Hamilton und Spitzenreiter Kimi Antonelli.
Die beiden WM-Kontrahenten wurden im Nachgang um jeweils drei Plätze zurückversetzt. Hamilton rutschte im Ferrari von Rang zwei auf fünf, weil dieser Piastri auf seiner schnellen Runde blockiert hatte.
Mercedes-Pilot Antonelli fiel vom vierten auf den siebten Platz, weil er trotz einer Gelben Flagge, ausgelöst durch Red-Bull-Star Max Verstappen, nicht entscheidend vom Gas gegangen war.
Der Niederländer startet nun vor Hamilton von Rang vier. Vor Antonelli liegt sein Mercedes-Teamkollege George Russell, der mit einem Wasserleck auf der Strecke ausgerollt war.
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Dahinter bestätigte Nico Hülkenberg den positiven Eindruck des Audis auf dem Hungaroring und geht von Platz zehn ins Rennen. Die Hoffnungen auf die ersten Punkte des Jahres steigen.
Auch Fernando Alonso feierte mit dem runderneuerten Aston Martin einen kleinen Erfolg: Der spanische Altmeister, der mit 16 Upgrades am Auto am Start ist, qualifizierte sich auf Rang 16. Zum ersten Mal in dieser Saison zog ein Wagen des britischen Rennstalls in Q2 ein.
Nach dem Rennen in Budapest verabschiedet sich die Formel 1 in die Sommerpause. Nach der vierwöchigen Unterbrechung geht es für die Fahrer vom 21. bis 23. August im niederländischen Zandvoort weiter.
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